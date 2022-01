Guardiola Villaplana: «Ojalá que los éxitos de la selección puedan enganchar a los jóvenes al balonmano»

Gedeón Guardiola Villaplana (Petrer, 1-10-1984) es el referente del balonmano alicantino. Un fijo en la selección española desde hace más de una década. Este gigantón de dos metros es un ejemplo de educación y respeto a los rivales dentro y fuera de las pistas. Actualmente milita en el Lemgo de la Bundesliga de Alemania y a sus 37 años asegura que todavía le queda carrera por delante.

¿A qué sabe esta nueva medalla de plata?

Evidentemente no sabe a oro, pero estamos muy contentos. Conseguimos llegar a la final, que muchas selecciones no lo han podido conseguir y se quedaron en el camino. Nosotros, con un buen trabajo, sí que pudimos llegar . Alcanzar la final era un objetivo muy grande. Perdimos de un gol en el último segundo, pero el equipo se entregó al máximo y es un gran premio.

¿Duele más perder en la última jugada y en un lanzamiento de siete metros?

Duele igual. Es una final y duelo lo mismo perder de uno que de tres. No jugamos igual que en otros partidos, como por ejemplo en la semifinal frente Dinamarca y perder en el último instante duele. Pero el duelo nos duró hasta que llegamos al vestuario. Una vez allí, hablamos y lo valoramos de otra manera. Conseguir una medalla de plata en un Europeo es muy importante.

España no ha podido conseguir su tercer título consecutivo, pero continúa en la élite …

Sí. A pesar del cambio generacional, hemos mostrado un nivel alto de juego. Para nosotros, el objetivo era que intentar que el balonmano español siguiera en lo más alto, se ha demostrado que somos un equipo muy competitivo y los nuevos jugadores que se han incorporado a la selección han aportado y han demostrado que pueden ser importantes para el presente y para el futuro

En últimos campeonatos estaba siendo utilizando casi exclusivamente en defensa. Sin embargo, en este Europeo ha cambiado un poco su rol y ha tenido mucha participación también en ataque...

Sí. En mi equipo en Alemania también tengo participación en ataque. Defensivamente, Jordi Ribera cuenta conmigo y me siento un jugador importante. Lo importante es no perder el rol. Lo importante en esta selección es que todos aportemos, tanto en defensa como en ataque, porque cuando alguno se sale fuera de ese rol cojeamos. Ahora estoy aportando un poco más en ataque y me siento contento.

La selección española no tiene una gran estrella como puede ser Dinamarca con Mikel Hansen o Francia con Nicola Karabatic, pero la clave del éxito es el conjunto …

Así es. No dependemos de ningún jugador y todos, desde los nuevos hasta los más veteranos, aportan y son importantes. Eso es una de las claves de éxitos de esta selección.

¿Ha podido disfrutar su familia de esta nueva en directo?

Esta vez no. Mi mujer y mis hijos se quedaron en Alemania, porque los niños tenían colegio y no han podido venir. Además, con el tema del covid también era más complicado viajar: Pero desde la distancia me han arropado y me he sentido apoyado por ellos.

Sus padres también disfrutaron y sufrieron desde Petrer viendo el Europeo por televisión. ¿Ha podido hablar con ellos?

Pude hablar un poco después de la final. Estaban muy satisfechos y orgullosos por el resultado, pero, sobre todo, están contentos por los valores que trasmiten esta selección. Me dicen que es ejemplo para los chavales del pueblo.

A nivel del balonmano en la provincia de Alicante, ¿qué importancia puede tener esta medalla y que un alicantino y petrerí como Gedeón Guardiola haya tenido un papel protagonista?

En la provincia de Alicante, el balonmano siempre ha sido un deporte muy importante. Hay muchos clubes y una buena cantera. Esperamos que puedan seguir saliendo jugadores que puedan alcanzar un nivel internacional. Es una promoción muy importante.

Decía otro paisano suyo como es José Ignacio Prades, seleccionador español femenino, que el Mundial Femenino celebrado en España y que tuvo mucha repercusión en la provincia de Alicante, al jugar las Guerreras en Torrevieja, debía servir para enganchar a los más jóvenes y a la afición al deporte del balonmano …

Siempre que el balonmano aparece en televisión con grandes campeonatos y torneos internacionales es importante. Le gente está más pendiente, se intensifica más la promoción y esperamos que los éxitos de la selección enganchen a los jóvenes y a los aficionados.

Tiene 37 años, ¿Hasta cuándo va a estar Gedeón Guardiola jugando al balonmano en la élite internacional?

Hasta que el cuerpo aguante. Mi objetivo es aguantar el máximo posible y no tener lesiones graves para poder seguir. Estoy en Alemania, que es una liga muy competitiva, donde estoy ofreciendo un buen rendimiento y espero continuar así.