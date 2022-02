Drenthe no viajará a Alicante

Enésimo intento. Royston no se rinde. No la hace a pesar de todo. A sus 34 años, lesionado de relativa gravedad en el tobillo el pasado 19 de diciembre y con la certeza cruda de no haber sido capaz de hacer valer su enorme talento cuando el físico y la edad sí le acompañaban, Drenthe llega al Real Murcia. Lo hace en calidad de cedido, aunque no podrá jugar el próximo partido de su nuevo equipo, que se mide con el Intercity, en Alicante, la ciudad en la que vivió un año repleto de todo tipo de polémicas. Lo hace prestado por el club que nació hace años en la capital de la región vecina para ocupar el vacío que se presumía entonces iba a dejar la desaparición por deudas de la entidad grana. Mismas iniciales, Racing Murcia, mismos colores y, para redondear la propuesta, elementos muy similares dentro del escudo. La extinción no se produjo, así que se activó la segunda fase, la del trasvase de capital (y de poder) de un club a otro, de abajo arriba. Agustín Ramos pasó de presidir el Racing a asumir el control absoluto del inmortal Real Murcia.