El machismo está presente también en los banquillos de los equipos de fútbol. Se filtra a todos los niveles, en todos los estamentos, en cualquier latitud. El último y más reciente caso es el protagonizado por Carlos Santiso, el nuevo entrenador del equipo femenino del Rayo Vallecano.

La revelación de un audio enviado por este a través de Whatsapp, hace ahora cuatro años, en el que jaleaba una violación grupal ha indignado a la afición vallecana, a las jugadoras del club y ha provocado una reacción social que de momento los responsables del club intentan lidiar mirando a otro lado. “Aquí se fichan profesionales, no personas”, ha comentado Raúl Martín Presa, presidente del club rayista.

El de Santiso, que ha pedido perdón públicamente y se ha mostrado arrepentido, es solamente el último escándalo que relaciona la figura de un entrenador de fútbol con los mensajes o actitudes machistas. En 'El Periódico de España', medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, repasamos otros 10 casos de entrenadores que han protagonizado desafortunados episodios machistas.

PHIL NEVILLE

Quien fuera jugador del Manchester United durante 10 temporadas, se convirtió en seleccionador femenino de Inglaterra en 2018. Tuvo que borrar su cuenta de Twitter nada más llegar al cargo, tras la revelación por parte del diario 'Daily Star' de algunos de los comentarios machistas que había escrito en la red social unos años antes. "Relax, estoy otra vez tranquilo, acabo de pegar a mi mujer! ¡Ahora me siento mejor!!, escribió en verano de 2011. Un año más tarde, comentaba en otro tuit: "Vosotras las mujeres siempre queréis igualdad, hasta que llega el momento de pagar las facturas", añadiendo el hashtag #hipócritas. Neville, como Santiso, se apresuró a pedir perdón públicamente. Lo hizo en la BBC. Tres años después abandonó el cargo y hoy entrena al Inter de Miami, equipo estadounidense fundado por David Beckham.

JUAN SABAS

Otra exhibición de machismo dialéctico tuvo como protagonista al exfutbolista del Atlético de Madrid, mientras entrenaba al Extremadura Unión Deportiva en 2018, club por entonces Segunda División B. Sabas aparecía en unas imágenes previas a una rueda de prensa señalando entre risas: "Eso es lo que hacen las becarias, ponerse debajo de las mesas". El vídeo corrió como la pólvora en las redes sociales y causaron indignación en diferentes sectores. La Asociación de Mujeres Malvaluna pidió su destitución. El club justificó a su entrenador, señalando que el comentario había sido sacado de contexto y que "fue en tono chistoso y bromista en un contexto distendido y sin ánimo de ofensa".

MAURIZIO SARRI

También en 2018, el entonces técnico del Nápoles en la Serie A italiana, contestó a una reportera en una rueda de prensa con el siguiente exabrupto: “No te mando a tomar por culo porque eres mujer y eres guapa”. ¿Abandonaron el lugar sus compañeros periodistas? No, algunos de ellos se limitaron a reír. El entrenador, hoy responsable del banquillo del Lazio, pidió disculpas a la periodista al acabar la rueda de prensa. Ella señaló que lo más doloroso fueron las risas de sus compañeros.

LAURENT BLANC

Otra periodista, esta vez sueca, recibió una desafortunada contestación de otro entrenador profesional. El ex seleccionador francés y campeón del mundo en Francia 1998 como jugador era el responsable técnico del París Saint-Germain en 2013 cuando contestó a una pregunta de Johanna Franden sobre el dibujo táctico del equipo: "Mujeres hablando de tácticas de fútbol... Es tan bonito. Es increíble. ¿Sabes lo que significa la formación 4-3-3?". Más adelante, en la misma entrevista, Blanc le dijo a la periodista que estaba bromeando.

GENNARO GATTUSO

La vista del ex jugador del AC Milan y de la selección italiana presentaba algunos problemas en 2013, aunque no parecía cosa que pudiera solucionar la oftalmología. “La verdad, siento decirlo, pero a las mujeres no las veo bien en el mundo del fútbol", dijo Gattuso en una entrevista en una emisora de radio italiana. Entrenador desde 2012, el italiano ha pasado desde entonces por siete banquillos y en la actualidad se encuentra sin equipo.

RYAN GIGGS

Más lejos parece haber llegado el galés, que fue apartado del cargo de seleccionador de Gales por un presunto caso de maltrato físico y psicológico a su ex pareja. El juicio, que debería haber tenido lugar el pasado 24 de enero, se retrasó hasta el próximo 8 de agosto. El legendario futbolista del Manchester United fue detenido en noviembre de 2020 en su casa y acusado de maltratar psicológicamente a su expareja durante años y de agredir a la hermana de esta.

IGNACIO CHITNISKY

El siguiente caso nos lleva hasta Sudamérica. En Uruguay, una veintena de jugadoras del Nacional de Montevideo presentaron una denuncia en el club contra su entrenador, Ignacio Chitnisky. Lo acusaban de realizar continuas burlas sobre su aspecto físico, además de incitarlas a lesionar a las rivales a cambio de dinero. Las futbolistas señalaron que esas burlas sobre su aspecto físico tenían encaje en la “definición de violencia de género recogida por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer", que fue creada en 1994. Finalmente, el club decidió despedir a Chitnisky.

RICARDO FERRETTI

Tampoco dudó la Federación Mexicana de Fútbol en sancionar al brasileño 'Tuca', entrenador del Juárez FC. El mister fue castigado con tres partidos de suspensión y una multa económica por emitir comentarios machistas y homófobos en la conferencia de prensa tras el partido que enfrentó a su equipo con los Tigres. “¿Hay viejas (mujeres)? No, ¿verdad? ¿Maricones? El primero, ¿quién va a ser el primer maricón? Puros machos entonces", indicó Ferretti a los medios de comunicación. Suena antediluviano, pero aconteció el pasado noviembre.

MARTIN O'NEILL

El por entonces seleccionador de Irlanda protagonizó en 2016 otras declaraciones sexistas. Cuando los periodistas le preguntaron si permitiría que las mujeres y las novias de los futbolistas los acompañasen a la Eurocopa, O'Neill contestó: “Depende de lo guapas que sean. Si son mujeres atractivas, serán bienvenidas. Pero para las feas no hay lugar”. El Consejo Nacional de las Mujeres Irlandesas respondió al seleccionador irlandés señalando que “no hay sitio para comentarios sexistas de este tipo en el fútbol irlandés”.

HEIKO VOGEL

La Federación Alemana de Fútbol adoptó en marzo de 2021 una polémica medida al sancionar al entrenador del filial del Borussia Mönchengladbach con una multa de 1.500 euros y la obligación de dirigir a un equipo femenino durante seis sesiones de entrenamiento por dirigirse de forma antideportiva a dos árbitras asistentes durante un partido. La decisión de la Federación Alemana causó un gran revuelo. «Este castigo pone al mismo nivel entrenar a un equipo femenino que hacer un trabajo social. Y no es así. El fútbol femenino es un deporte, y quienes lo practican son tan profesionales como sus homólogos masculinos. Esto demuestra que a las mujeres y las niñas que juegan al fútbol no se las toma tan en serio como a los hombres y a los niños», indicó Nicole Selmer, portavoz de la asociación alemana 'Mujeres en el fútbol'.