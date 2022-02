La ley de Protección y Derechos de los Animales, el Real Decreto de Núcleos Zoológicos, las continuas prohibiciones, limitaciones y ataques que viene sufriendo el colectivo desde hace tiempo son motivos más que suficientes para que los cazadores se movilicen el próximo 20 de marzo en una gran manifestación en Madrid. La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana respalda la convocatoria, que cuenta con el apoyo de agricultores, ganaderos y numerosos colectivos rurales.

La manifestación, que lleva por lema “Juntos por el campo”, está organizada por las tres principales organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA), por la Real Federación Española de Caza (RFEC) y por Alianza Rural, lo que demuestra la unión de los principales y mayoritarios sectores rurales frente a la falta de apoyo y abandono hacia el mundo rural.

A la nueva Ley conocida como la de bienestar animal, se le suman otras normativas y decisiones tomadas por una “legislación ambiental excluyente y sin visión social”, como el fin de la prohibición de la caza en Parques Nacionales, la amenaza de la tórtola, del lobo o el silvestrismo. Pero también preocupa la posibilidad de incluir la perdiz roja, el zorzal o la codorniz como especies amenazadas, la conservación de la gestión cinegética de aves acuáticas en zonas de humedales o que se reconozca la labor de los cazadores en el control de especies para la conservación de la fauna y la flora son algunas de las reivindicaciones de un sector cinegético gravemente amenazado por políticas animalistas.

En un “Manifiesto en defensa de la agricultura y la ganadería, de la caza, de nuestro campo y su cultura y tradiciones”, que recoge cerca de una veintena de demandas, los convocantes abogan por "conservar las tradiciones, los usos y costumbres de nuestro campo" y lamentan que están sufriendo "un ataque en la línea de flotación de la caza, despreciando que es una actividad generadora de economía, fijadora de empleo y sustento de muchas poblaciones rurales". Aproximadamente el 90% del territorio español (44 millones de hectáreas) está declarado coto de caza, por ello el sector cinegético y la caza es fundamental para el mundo rural, donde se generan 6.475 millones de euros de Producto Interior Bruto (PIB) y crea más de más 187.000 puestos de trabajo.

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, que reúne a cerca de 40.000 cazadores federados, se volcará en la manifestación y desde las delegaciones provinciales se está coordinando junto a los clubes de cazadores la organización de autobuses para acudir a la marcha en Madrid.

Óscar Corbí, Delegado en Alicante de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana

¿Cuáles han sido los motivos para que los cazadores se movilicen el 20 de marzo en Madrid?

Son muchos los motivos que tenemos para acudir a Madrid y defender la actividad cinegética. Pero, sin duda, la ley de Bienestar Animal y el Real Decreto de Núcleos Zoológicos han sido el detonante de esta gran manifestación nacional. Una ley que obliga a castrar a los perros, impedir la cría, impone una edad de jubilación y jornadas laborales para animales, no permitirá tenerlos en terrazas, prohíbe el silvestrismo, la perdiz con reclamo, tiro al vuelo, cetrería… Son cuestiones muy graves que afectan al desarrollo y bienestar mismo de los animales y que pone en jaque a todo el sector de la caza.

¿Qué asuntos les afecta más a los cazadores alicantinos?

Los derechos de los cazadores, no sólo en la provincia de Alicante, sino en toda la Comunidad Valenciana y en España, se van limitando cada vez. Sin embargo, los cazadores seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones y responsabilidades, que no son pocas. Las corrientes animalistas que provienen de Europa están, por desgracia, imponiendo criterios ideológicos que no tienen en cuenta la realidad de la gente del campo. Dicho esto, creo que hay asuntos por la gran afición que tiene como la prohibición arbitraria de la tórtola o el futuro incierto de especies como la codorniz, la perdiz roja o el zorzal nos inquietan. Pero también está en juego la práctica de la caza menor con perro, la perdiz con reclamo, la cetrería…

¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?

Pedimos que se reconozca nuestra función social. Recientemente hemos sufrido un linchamiento público por un accidente de caza con un ciclista implicado, que saltó a los principales medios de comunicación, cuando el cazador cumplía con toda la normativa y el ciclista era quien circulaba por un camino no homologado. Creo que es importante que la caza no sea atacada ni caigamos en estereotipos antiguos alejados de la realidad. La caza es fundamental para el control de especies para la conservación del entorno natural y para prevenir accidentes de tráfico o daños en los cultivos provocados por la fauna silvestre. Y eso debe ser comprendido y respetado.

Numerosos colectivos del mundo rural se han adherido, ¿a qué cree que se debe?

El respaldo ha sido mayoritario y eso demuestra que todos los que formamos parte del mundo rural tenemos un mismo objetivo, defender los intereses del sector primario. Nuestros pueblos no cuentan con el respaldo que necesitan, los sectores ganadero y agrícola no pueden seguir así.

¿Qué le diría a quienes aún dudan si acudir a la manifestación?

Que está todo en juego. O nos unimos o seguirán las prohibiciones hasta que se imponga “lobby” del animalismo radical y acaben con la caza. Y eso no puede pasar. El 20 de marzo les diremos alto y claro que no pueden obviar los enormes beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales de la caza.

Testimonios:

Juan Alberto García Solbes, secretario delegación caza Alicante, delegado comarcal Marina Baixa: "El 20 de marzo debemos de estar todos unidos en Madrid, por nuestra forma de vida, por nuestras libertades, por nuestros ecosistemas y por nuestras tradiciones"

Carla Reig Giner, Delegada de la mujer Cazadora en la FCCV y Campeona de España de Caza Menor con Perro 2021: "La caza forma parte de la gestión necesaria de los hábitats naturales, los cazadores formamos parte de los mecanismos de control para el buen funcionamiento de sus ecosistemas. Somos un deporte de tradición, adaptado a la actualidad, completamente regulado y necesario"

Antonio Ferrando Puchol, presidente del Club de Caza de Pego: "Por nuestras tradiciones y cultura pedimos comprensión para nosotros y nuestros animales, ya que sin ellos no somos nadie. Yo voy a la manifestación, nos vemos en Madrid. ¿Y tú?"

Evaristo Rodríguez, Delegado Nacional de Cetrería: "Numerosos estudios avalan que las aves rapaces son un valioso complemento a terapias tanto en niños como en adultos. La cetrería es un arte y, además, Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. ¡Defendámoslo!"

Fernando Martínez Martínez. Delegado nacional de Perdiz con Reclamo Macho y Juez nacional de la modalidad. "La caza de perdiz con reclamo macho es una tradición, un arte, una pasión, defenderemos lo que nos motiva a seguir en el campo con sus tradiciones".

Javier García Solbes, Jóvenes Cazadores de la Comunidad Valenciana: “Es el momento de que las nuevas generaciones defendamos el 20 de marzo la caza, nuestra forma de vida, el mundo rural y a nuestros agricultores"