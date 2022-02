El Real Murcia se sentirá como en casa en el Antonio Solana

La situación vivida en Santa Pola en el derbi frente al Eldense, con mayoría de público visitante, puede volver a repetirse, esta vez en Villafranqueza. Al menos, en esta ocasión, habrá una recaudación bastante apreciable. El Intercity ha vendido las 1.500 entradas que puso a la venta para el encuentro frente al Real Murcia de mañana. Mil doscientas de ellas, expendidas a razón de 20 euros cada una. Las trescientas restantes, se las envió directamente al club grana para que las distribuyera entre sus socios en la tienda oficial por un importe de 15 euros.

El papel se ha agotado: «Se han vendido todas las localidades anticipadas por lo que se ha completado el aforo del recinto», anunciaban ayer desde el propio club. Eso supone que la grada destinada para la afición foránea, la que se denomina de Preferencia, la que se sitúa justo enfrente de la tribuna (que es de menor tamaño y destinada a los accionistas, simpatizantes en integrantes del fútbol base) estará llena por segunda vez en la presente campaña. La primera coincidió con la presencia del Hércules en el estadio de Villafranqueza en la segunda jornada de Liga. En aquella ocasión, los asientos se obtenían gratis, solo había que reservar la localidad online. Ahora, no.

El Intercity, que se quedó sin localidades libres en el estadio menos de 72 después de haber activado la venta en su taquilla virtual, ha tratado de disuadir a la hinchada grana fijando un precio fuera de mercado en la cuarta categoría (20 euros), pero la cercanía de las dos ciudades, la hora del partido (11.30) y la buena marcha del equipo de Mario Simón, que aspira al liderato (del que solo se le paran tres puntos) han animado la adquisición de boletos.

El Intercity se apresuró ayer a anunciar que no quedaban localidades libres en el Antonio Solana y que no se abrirían las taquillas del recinto el día del encuentro para desincentivar el traslado de público grana que no dispusiera de un asiento comprado. El temor es que, igual que ocurrió con la visita del Hércules, las lomas que rodean la Ciudad Deportiva de Villafranqueza se pueblen de aficionados, por lógica, mayoritariamente murcianos. El control de este tránsito libre de gente corre a cargo de la Policía, que no puede impedir la presencia de personas en ese emplazamiento público, pero sí velar por la integridad y la seguridad de los viandantes. «Dada la gran afluencia de público prevista, se recomienda acudir con antelación a la hora de inicio del encuentro para evitar aglomeraciones en el acceso», advertía ayer el propio Intercity.