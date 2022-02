Justin Pitts y el efecto Pigmalión

A veces los sueños tienen tanta fuerza que hacen realidad aquello que parecía imposible. Todos conocemos la historia del afable carpintero italiano Geppetto, que soñaba con tener un hijo y que, tras tallar una marioneta de madera, pide el deseo de que se convierta en un niño. Tan profundo anhelo contraviene las reglas de la naturaleza pero, efectivamente, el deseo se hace realidad y tras unas aventuras como muñeco de madera, la talla deviene niño. Ustedes dirán que se trata de un cuento italiano de hace 140 años y que esas cosas, en la vida real, no suceden. Sin embargo, la fábula de Pinocho es una versión más o menos moderna de una historia más antigua que se narra en Las metamorfosis de Ovidio. Y es la historia de Pigmalión, rey de Chipre, que quería casarse con la mujer perfecta pero, como no la encontraba, buscó refugio en la escultura. Y esculpió una talla de marfil de rasgos perfectos, bellísima, a la que llamó Galatea. Se enamoró perdidamente de aquella estatua, que era sin duda la mujer perfecta para él, y rogó a Afrodita que le diera vida. La diosa del amor se enterneció con la pasión de Pigmalión y le concedió el deseo. De regreso a su taller, Pigmalión besó a Galatea. El frío del mármol dio paso a la calidez del beso y Galatea cobró vida, para sorpresa y felicidad del rey. Esta historia permite acuñar el conocido como efecto Pigmalión: nuestras creencias, sobre nosotros mismos o sobre los demás, condicionan la realidad. Es la misma idea bajo el lema personal de Carolina Marín: «puedo porque creo que puedo». Y tiene mucho de profecía autocumplida: en educación, las clases en las que a los niños se les dice que son más inteligentes sacan mejores notas que aquellas en las que se les dice que son malos estudiantes. Desear, tener fe, creer es la clave.

En el HLA Alicante no hay nada que más deseemos que el regreso de la mejor versión de Justin Pitts. Cuerpo técnico, jugadores y afición saben que estamos ante uno de los mejores bases de la categoría. Y sin embargo, Justin sigue en modo Galatea, congelado, frío, marmóreo, sin dejar ver toda la vida que encierra la belleza de su juego. Desde el inicio de la temporada tratamos, en vano, de infundir en él el aliento del baloncesto, la chispa del «killer» que lleva dentro, y solo vemos una marioneta de madera, una muñeca oxidada que no encuentra su lugar en la cancha. Albergamos la esperanza, partido tras partido, de que detrás de esa talla estática renazca el hombre, el líder, el jugón. Y como a Geppetto, como a Pigmalión, no nos queda sino desear, rogar, suplicar a las diosas que hagan su magia y devuelvan a la vida a la joya de Missouri, ese hombre capaz de jugarse el último tiro del partido bailando a la defensa rival y anotando una bombita con facilidad pasmosa. Ese americano capaz de levantar un pabellón con su letal puntería. Ese jugador valiente, fiable, discreto y resolutivo que ha disputado más de un centenar de partidos con la camiseta lucentina.

El Justin que enamoró con su juego a la afición y que sueña con volver a ver sus mejores minutos en pista dejando atrás definitivamente los números modestos que hace ahora. El partido ante el Palencia, además, tiene un aliciente especial: Pitts se enfrenta al entrenador que mejor le conoce, el que supo pulirlo como diamante y bajo cuya dirección brilló como el gran «point guard» que es.

Nosotros creemos en «MVPitts». ¿Servirá nuestra fe para devolverlo a la vida y conseguir así el anhelado efecto «Pittsmalión»?