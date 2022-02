El HLA sufre un cortocircuito

No resulta fácil digerir una derrota como la sufrida en el Pedro Ferrándiz. El HLAperdió un partido en el que ganaba por 14 puntos a falta de cuatro minutos. La mayor intensidad del Palencia en el último parcial, los errores arbitrales no señalando faltas claras a los visitantes y la excesiva e imperdonable confianza del Lucentum tiró al traste todo el buen trabajo realizado durante 30 minutos. Un dato significativo: el equipo alicantino lanzó solo tres tiros libres en todo el partido por 12 del conjunto de Rivero. Pese a este detalle, que no es poco, el HLA perdió él solo un partido que tenía más que ganado. Al Palencia se le dieron todas las circunstancias para remontar, incluido un triple providencial de Chumi Ortega. El Lucentum dispuso de la última posesión, pero el tiro de Llompart no entró y el pabellón enmudeció tras un parcial de 12-25. El equipo alicantino llegó a gozar de 18 puntos de ventaja en el tercer cuarto (57-39). Muy duro.

Era difícil jugar mejor que el HLA en los dos primeros cuartos. Mucho caviar el que se vio en el Pedro Ferrándiz durante la primera parte con un Lucentum muy superior al Palencia con Simmons y Matulionis como principal foco ofensivo. Sublime en defensa el conjunto de Gonzalo García de Vitoria maniatando a un rival que acabó desquiciado ante el impresionante trabajo lucentino. Un apunte que resume a la perfección el argumento de los dos primeros actos: el Palencia perdió 13 balones. La fórmula de iniciar con Noguerol está dando grandes frutos al equipo por su intensidad defensiva. No tardó el equipo alicantino en mostrar sus armas con triples de Matulionis y Simmons para empezar a mandar en el marcador y adquirir una temprana ventaja de diez puntos. El Palencia tenía muchos problemas en ataque y pese a un parcial de 0-6 el Lucentum mantuvo la compostura sin problema para acabar el primer cuarto con un 22-13 que daba buenos presagios. Todo no podía ser tan perfecto y el HLA se topa con problemas de personales, primero con una antideportiva a Menzies y posteriormente con dos faltas consecutivas en ataque de Van Zegeren que le obligan a ir al banquillo con tres personales. Pese a todo ello, el Lucentum fue muy superior a un Palencia que hizo intentos de reaccionar con pequeños parciales con un buen Fall en defensa y con un activo Barro. Pero la defensa lucentino era para quitarse el sombrero y cada ataque un peligro para el rival. Apareció Pilepic en el momento más deseado y junto a un espectacular triple de Joan Tomás dejó al Palencia muy tocado al descanso (42-31). El tercer cuarto arrancó con mucha actividad y ante el intento del Palencia de reaccionar apareció la respuesta contundente del HLA para conseguir la máxima diferencia con un enorme Noguerol que lanzó a su equipo con dos robos consecutivos que obligaron a Rivero a pedir tiempo muerto (50-36). Máxima intensidad en los dos equipos en un acto frenético. Era cuestión de tiempo y el Lucentum rompió el partido con acciones espectaculares una y otra vez a base de asistencias imposibles. Con 57-39, Rivero tuvo que detener de nuevo el juego. Nadie podía frenar el juego alicantino ni a un Simmons que es pura magia en cada balón que toca. El recital de Matulionis también dejó KO al Palencia. No arrojaba la toalla el cuadro visitante en el último cuarto. El Lucentum se atascó en ataque y el Palencia aprovechó para bajar la diferencia a los diez puntos teniendo que pedir tiempo muerto Gonzalo para evitar sorpresas, que las hubo. Jakstas solventa un mal momento con dos canastas consecutivas para volver a tener una ventaja cómoda y fuera de peligro. El encuentro entró en fase de lucha de poder por parte de ambos conjuntos y a falta de menos de cuatro minutos el marcador se apretó con un mayor empuje del Palencia (71-62). El HLA se quedó paralizado y los de Ribero se meten en el partido con un parcial de 0-6 que ponen el electrónico en 71-68 a falta de dos minutos y medio. Final de infarto. Un triple de Chumi Ortega empató el partido a falta de un minuto. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo y un tiro libre pone por delante al Palencia. El HLA se quedó en cortocircuito. Quedaba tiempo y la posesión era para el equipo alicantino, pero primero Simmons, y luego Llompart no pudieron anotar y el Pedro Ferrandiz quedó en silencio. Los lucentinos pidieron falta en la última jugada pero la derrota estaba consumada. Ésta con mucho dolor.