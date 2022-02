El Intercity organiza el viaje a Melilla que no pudo contratar el Hércules

El Intercity vuela hoy a Melilla del modo más fácil. Sale desde Alicante a las 9.30 horas y aterriza en su destino cuatro horas después previo paso por Madrid, donde solo deberá esperar 55 minutos antes de reembarcar. La expedición negra únicamente dormirá una noche en la ciudad autónoma y regresará a la Península a las 18 horas del domingo, a través del aeródromo de Almería, donde les aguardará el autocar del club para traerles de vuelta a la capital.

Es el trayecto con el que soñaba el Hércules cuando le tocó cruzar el Estrecho. No pudo hacerlo. Su confianza en que la Federación le avisaría para cerrar los pasajes le jugó una muy mala pasada que se saldó con un desplazamiento incómodo que incluyó 72 horas lejos de Alicante, sin campo de césped natural en el que ejercitarse durante la prolongada estancia. Las deudas contraídas con el Estado (a través de Hacienda y la Seguridad Social) le negaron ese derecho. Globalia, la agencia de viajes que organiza la logística extrapeninsular de los clubes que dependen de la RFEF, solo tiene obligación de velar por los intereses de los equipos que sí han suscrito el acuerdo, los que cumplen con las condiciones legales.

El Intercity, a pesar de tener cubierto este servicio, no esperó a recibir el requerimiento federativo para montar su visita a la localidad norteafricana. Si el Hércules hubiera procedido igual, al menos habría dispuesto de margen de reacción para maniobrar a tiempo. No fue así. La Federación sufraga 21 billetes a todos los equipos. Si el número de pasajeros es mayor, cada club corre con el gasto extra. Francisco Arcos, delegado del Intercity, fue previsor e inició el trámite a mediados de diciembre para asegurarse de que las 32 personas que componen la expedición tuvieran asiento. Pudo elegir aeronave y planes de vuelo que no perjudicaran al plantel.

Equipaciones a bordo

Para evitar que le suceda lo que al HLA la semana pasada, a quien Iberia extravió las equipaciones y tuvo que jugar con ropa prestada, los integrantes de la primera plantilla tienen la orden de llevar en la cabina una indumentaria oficial y un par de botas. A pesar de ser nuevo en la categoría, el líder no deja ningún cabo suelto.