"Estamos donde queremos estar, dependemos de nosotros para ascender a la Asobal"

Sergio Martínez es uno de los capitanes del Eón Horneo Alicante, que este domingo afronta un encuentro vital ante el Puerto Sagunto. El jugador es una de las voces más autorizadas con cinco años de experiencia en el equipo alicantino.

Solo quedan tres partidos para que acabe la primera vuelta. ¿Cómo afrontan el de este fin de semana ante Fertiberia Puerto Sagunto?

Ahora ya empieza lo bonito, lo que nos gusta. Nos llega ‘el Tourmalet’. Nos quedan solo tres partidos antes de pasar a la fase de ascenso, pero son vitales para arrastrar esos puntos. Ahí es dónde nos gusta competir. Por lo que, llegamos con mucha ilusión y ganas de empezar a puntuar. Además, el fin de semana pasado nos dejó un sabor agridulce porque el cómputo general no fue bueno. Jugar ante Sarrià esos últimos quince minutos como lo hicimos para ganar es lo mejor que nos ha podido pasar.

¿Qué diferencia hay entre este EÓN y el que se enfrentó al Fertiberia Puerto Sagunto a principio de temporada?

Al ser derbi de la Comunidad, ya nos hemos enfrentado en varias ocasiones. Les ganamos en la ida y también en la Copa de la Generalitat. Es un muy buen equipo que siempre nos ha puesto las cosas muy complicadas, también se merecen estar en la segunda fase. Además, conocemos a muchos jugadores que también son de la zona de Alicante. Se caracterizan por tener una muy buena defensa y bloque central. Igual que a nosotros nos cuesta su manera de jugar, también hemos demostrado que podemos ganarles.

Tres partidos que son considerados como tres finales, ¿cómo llega el equipo a este tramo final?

Creo que llega muy bien. El equipo, a pesar del pequeño tropiezo en Ibiza, ha ganado prácticamente todo fuera de casa. Ahora estamos en el momento álgido de la temporada que tanto estábamos esperando. Al final, al deportista le gusta jugarse los puntos y jugar este tipo de partidos. Así que, llegamos con la máxima ilusión y confianza.

Justo los tres encuentros que quedan son contra rivales que también van a estar en la pelea por el ascenso. ¿Ayuda que justo lleguen en este momento de la temporada?

Sí. Ya te mete en competición, en ‘chicha’ y es como una pequeña pretemporada para la fase de ascenso. Además, estos puntos se arrastran para la otra fase, por lo que, ya estamos en el ‘meollo’.

Como dices, son vitales y ya cuentan los puntos. ¿La mente está ya puesta en el ascenso?

No porque entonces nos equivocaríamos. Es evidente que el objetivo del club y de la plantilla es ganar los máximos puntos posibles en estos partidos y que cuando llegue el final que se logre el ascenso. Pero si ahora miramos más allá nos estamos equivocando. Cada partido es un mundo y puede pasar cualquier cosa. Solo queda trabajar en cada entreno y hacernos nuestros deberes. Si seguimos así, vendrán cosas bonitas.

Si volvemos al principio de temporada, ¿os imaginabais llegar así a este tramo de la competición?

Sí. Nosotros, humildemente, sabíamos que teníamos un proyecto y un equipo para estar arriba. Todo lo que no fuera llegar así hubiera sido un fracaso. Esperábamos estar aquí. Aunque quizás no tan contento por los pequeños tropiezos que hemos tenido. Aún así, estamos donde queremos estar: bien posicionados para jugarnos los puntos y dependemos de nosotros para ascender.

Mirando el otro grupo, el EÓN Horneo sería de los mejores posicionados en la clasificación general para lograr el ascenso.

Sí que es cierto que en el otro grupo está el Balonmano Cisne que ha conseguido muchos puntos y está distanciado. Pero con el sistema de competición, ahora tendrán que jugar contra los de nuestro grupo y le pondrán en dificultades. Como a nosotros. Ahora empieza otra liga con fase de ascenso, ya estaríamos en seis, siete meses de temporada en la que puede haber lesiones… En marzo arranca una nueva competición.

¿Cómo se lleva la presión de jugarse el ascenso desde esta misma semana?

Por suerte o por desgracia somos un equipo de veteranos, muchos de nosotros ya han vivido fases de ascenso y esa presión ya la sabemos manejar. La sientes siempre, pero a quién le gusta este deporte disfruta de esa presión. Mirando nuestra plantilla, nos viene hasta mejor.

Como uno de los capitanes del equipo, ¿cómo ve al vestuario?

Genial. Desde el minuto cero no hemos tenido ningún problema. Somos una piña, vivimos buenos momentos y cuando hay que ponerse serio, lo hacemos. No puedo ponerles ni una pega. Somos una familia que nos conocemos desde hace muchos años. En el aspecto humano tenemos todos los mimbres para conseguir el objetivo.

Es además uno de los veteranos que has vivido la otra época del club. ¿Qué supone para ti estar viviendo estos momentos?

Vivo a cinco minutos del Pitiu, es el equipo de la ciudad, llevo cinco años en el club cuando estaba en Primera Nacional con un proyecto muy humilde y casi peleando por no descender. Por suerte lo he visto crecer y para mí, imagina, es como un pequeño proyecto personal de dónde estábamos y mira dónde estamos. Ojalá este proyecto perdure en el tiempo porque nos ha costado mucho.

¿Qué le diría a la afición para que se suban al carro del EÓN Horneo?

Justamente el otro día lo comentábamos en el vestuario. El domingo ante Sarrià que el partido no fue muy bien, se notó el ambiente al final. Hicieron ruido, gritaron y nos llevaron en volandas. Estamos notando esa tendencia de, ya no solo venir a vernos, sino también de participar. Gracias a la labor del club, del speaker calentando el partido. Así que les pido que sigan viniendo y participando porque lo notamos. No es un tópico y lo digo de verdad. Nos ayudan y ahora viene lo bonito y disfrutar juntos.

¿Qué supondría para el equipo tener otra vez un equipo de balonmano en la élite?

El que es de Alicante sabe que aquí se ha disfrutado mucho de este deporte. Quizá a veces nos metemos presión al fijarnos en otros equipos que han dado grandes éxitos a la ciudad. Imagina lo que supondría que la ciudad tenga un equipo en la élite en una Primera División, que no tienen otros equipos colectivos. Creo que se animaría mucha gente a ver un deporte tan bonito y tan duro. Llenaríamos el Pitiu y ojalá sea así.

Para la gente que aún no ha pasado por el Pitiu, ¿qué le díria? ¿Qué se van a encontrar si van a veros jugar?

El balonmano siempre es un ‘ida y vuelta’. En un partido de balonmano no te puedes aburrir. Siempre pasan cosas, los partidos se deciden en los momentos finales. Para mí y para todos no es lo mismo verlo por la tele que en directo. El contacto, la velocidad del juego, las paradas… todo se siente más y es muy bonito de ver. No se van a aburrir.