Un vacío legal deja a un equipo juvenil del BM Elche sin poder competir en el Autonómico

Los padres y familiares del equipo juvenil del Elche Café Musetti de balonmano se llevaron una sorpresa mayúscula cuando echaron un vistazo a la web de la Federación Valenciana y comprobaron que el nombre del equipo no figuraba en ningún grupo de la fase autonómica que arranca este sábado pese a habérselo ganado en las pistas con un tercer puesto en la fase provincial. Tuvieron que actualizar varias veces la página web para verificar que no se trataba de un error en la actualización de los datos, sino que realmente el organismo federativo había optado por eliminar al equipo amparándose en el artículo 4 de controvertida interpretación en el que dice que no pueden tomar parte dos equipos del mismo club. El otro equipo juvenil del Balonmano Elche que sí que jugará elAutonómico es el Elche Atasa.

La sorpresa de todos los componentes del Elche Musetti fue mayor si cabe porque además nadie había comunicado al club la decisión, sino que tuvieron que enterarse navegando por internet con enorme indignación y con pocas posibilidades de variar el decorado porque la fase autonómica arranca ya y allí no estará el equipo que se proclamó campeón de España la pasada temporada cuando las jugadoras eran cadetes. El club ilicitano se ampara en la excepción del artículo 4 en el que dice: «Sólo se permitirán equipos homónimos o pertenecientes al mismo club dentro de una misma competición en el caso de que sea la última de la categoría (por nivel). En este caso, ambos equipos no podrán compartir ni técnicos, ni jugadores ni oficiales». La Federación se escuda en que la normativa es «clara» y «busca la mayor representación de clubes posible». En la fase provincial solo existe un nivel, por lo que el Elche no tuvo más remedio que inscribir a los dos equipos en el mismo grupo. «Nos cobran las fichas, nos inscriben, nos dejan competir la liga, los play off y nos eliminan dejando a 17 niñas (campeonas de España la temporada pasada en categoría cadete) en la calle llorando y seguro que algunas se van a dejar el balonmano por este palo», afirma un representante del Elche Café Musetti con enorme indignación por lo sucedido, ya que siguen incrédulos de que la Federación no les permita participar en la fase autonómica después de haber conseguido la clasificación en las pistas con todo merecimiento. No se explica el club que nadie les avisara que no iban a poder participar en la competición siguiente después de pagar todas las inscripciones y tener todo en regla. Medidas El club no dudó en exigir respuestas a la Federación al tiempo que solicitó la suspensión cautelar de la competición que arranca este sábado. La respuesta del organismo fue clara: «Se acuerda que, dadas las escasas fechas disponibles para la celebración del campeonato y ante la necesidad de concluir el mismo permitiendo la posterior participación, en fases nacionales, de los equipos que consigan su clasificación para ello y dados los problemas que se vienen produciendo por aplazamientos de encuentros por razón de covid 19 que imposibilitan una planificación distinta por la necesidad de reservar jornada para celebrar partidos atrasados por dicha causa-, no ha lugar a la suspensión cautelar solicitada». El club ilicitano está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por lo que consideran «una verdadera injusticia». Así trasladó su queja a la Federación: «Impugnamos dicho calendario y en defensa de los intereses de nuestras jugadoras y del club ponemos en su conocimiento que de no ser atendida nuestra reclamación, acudiremos a la vía jurisdiccional o a cuantas instancias amparen nuestro derecho». Enfado de las jugadoras Máximo enfado en todo el entorno del conjunto ilicitano que solo podrá tener un equipo en el sector autonómico pese a clasificarse los dos. « Nos enteramos por la página de la Federación que nos habían echado de la competición sin notificación escrita alguna», recalcan los padres de las jugadoras del Elche Musetti con enorme sensación de impotencia por lo sucedido. La indignación es total en el entorno del Balonmano Elche después de no poder disputar el Elche Musetti el sector autonómico. «Son jugadoras de 16-17 años que se proclamaron el año pasado campeonas de España cuando eran cadetes y están destrozadas», señalan padres del equipo. «Muchas de ellas se han planteado dejar el balonmano por la impotencia que sienten después de haber conseguido el pase en la pista», afirman fuentes del club, todavía incrédulos. «Están robando los sueños e ilusiones de estas niñas y corrompiendo los valores del deporte. Es una injusticia con el balonmano femenino que por asuntos administrativos acaben pagando esta niñas actuales campeonas de España», añaden padres de las jugadoras. Ahora el equipo disputará la Copa Federación, una competición que consiste en un grupo de ocho equipos donde cada club contará con otros 14 partidos hasta que finalice la competición a finales del mes de mayo. No supone ningún consuelo para las jugadoras.