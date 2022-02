El HLA persigue lejos de Alicante el sosiego que le falta a su juego

Todo se iguala en el Lucentum. El balance de victorias y derrotas, el deseo de ganar y el desengaño de los tropiezos en casa, las vísperas de mucho y los días de nada, los motivos por los que pierdes y el carrusel de excusas inmediatas. Lo único que sigue sin equilibrarse es el nivel de autocrítica. El HLA, capaz de maniatar a sus rivales a lo largo de tres cuartos, sigue experimentando episodios de fragilidad que nadie acierta a explicar. Momentos de sombra, de mirada nublada, de temblor de piernas, de falta de carácter, fuerza grupal y soluciones técnicas.

El HLA que dice aspirar al ascenso sufre brotes de equipo pequeño, resignado a su suerte, incapaz de frenar su debacle cuando intuye que le sobreviene. Los síntomas del desplome se suceden sibilinos, pero dilapidar impávido una renta de 18 puntos en el último cuarto es el signo que mejor explica la naturaleza del mal que nadie ataja y que amenaza con poner en riesgo el objetivo cuando lleguen, si llegan, las rondas eliminatorias.

El ascenso directo está muy lejos, así que todo aboca al HLA a un tránsito por el «play-off» previo a la final a cuatro si quiere regresar a la ACB. Para eso tiene que sacar adelante los duelos que, sobre el papel, son los asequibles. Los alicantinos se miden este domingo (19 horas) con el Levitec Huesca La Magia, penúltimo, que transita por una racha negativa de 8 derrotas consecutivas. Con una rotación delicada, no ganan en su pabellón desde principios de diciembre. Ni siquiera la incorporación reciente de dos jugadores con aliento ACB como Xavi Rey o Javi García ha servido para revertir esa dinámica funesta.

Todos los golpes dejan marca, y el que recibió el Lucentum el miércoles en el CT tardará en desaparecer. Pero conviene pasar página y no regodearse en el dolor, no ayuda a salir del bache. Sin Álex Galán (el encuentro corresponde al que fue aplazado en la jornada 15, cuando él aún no había sido inscrito) y sin Guillem Arcos (lesionado de larga duración), el HLA se enfrenta a un rival sin un patrón de ataque definido, que se acompasa al ritmo anotador que le propone su enemigo, pero no lo compensa en defensa.

La llegada a Huesca del exbarcelonista Rey, uno de esos hombres que siempre sonaba para jugar en Alicante en los veranos helados de las gestiones suicidas, mejora por dentro al conjunto de Lamúa, pero él, con un año pasado difícil en Palencia (Rivero no se lo quedó) y un historial de dolencias reseñables en su ficha médica, no puede hacer frente al potencial lucentino.

Si el HLA exhibe la intensidad exigible en la lucha por el rebote, crecerá su capacidad para correr y agilizar los ataques. Cuando sobrevienen las dudas, no conviene pensar en exceso. El de esta tarde es un partido que hay que ganar sí o sí, de modo que cuanto menos propuesta estática haya, más probabilidad de exorcizar al fantasma.