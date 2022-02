El HLA vence en Huesca sin grandes alardes (70-85)

Victoria más que necesaria (70-85) para dejar atrás la derrota ante el Palencia y volver a coger confianza. El Lucentum tardó en dejar el encuentro visto para sentencia pese a su superioridad, pero Pilepic en el último cuarto se encargó de finiquitar un choque que no pasará a la historia por su brillantez. Lo mejor del HLA fue la victoria y el golpe sobre la mesa que dio en el definitivo acto en el que apretó en defensa para evitar cualquier sorpresa.

El HLA Alicante se presentó en Huesca con Menzies (12 puntos y 16 rebotes) como único pívot puro al no viajar Van Zegeren por su reciente paternidad ni tampoco poder jugar Galán porque se trataba de un partido aplazado. Pese a ello, el dominio del Lucentum fue absoluto desde el principio ante un rival que apenas opuso resistencia. El 5-18 fue el primer arreón de un equipo que jugaba muy cómodo. Simmons, en su línea de acierto, Menzies, ejerciendo de protagonista y Llompart dando más lecciones con un triple desde nueve metros sobre la bocina para cerrar el primer acto con un 10-23.

El camino del Lucentum se abrió nada más comenzar el segundo cuarto de nuevo con buenas acciones de Llompart y, quizás, la mejor jugada de Menzies en lo que va de temporada, un espectacular mate tras recibir el balón en la línea de tiro libre y atacar con fuerza el aro. Por fin, una acción de carácter del pívot del HLA. Además, el jugador del HLA atrapó nueve rebotes entre los dos primeros cuartos. El 16-27 apuntaba a ser el despegue definitivo, pero Gonzalo García de Vitoria tuvo que pedir tiempo muerto ante la sucesión de malas decisiones de su equipo que apretó el marcador (24-31). Con la abismal diferencia entre ambos equipos, este parcial era más que preocupante, sobre todo después del anterior partido del equipo. Irrumpió de nuevo el mejor Simmons para endosar él solo al Huesca un parcial de 0-7. El escolta está en un gran momento (16 puntos en los dos primeros cuartos) y nadie puede frenarlo. Al descanso se llegó con un 30-45 para afrontar con buenas sensaciones la segunda parte.

Pero el Huesca no estaba dispuesto a entregarse tan pronto y el encuentro se reanudó con un 6-0 que a punto estuvo de obligar a Gonzalo a detener el juego. Pero el Lucentum reaccionó de forma inmediata para volver a poner distancia por medio. Simmons y Menzies eran los grandes protagonistas. El HLA no acababa de romper, su defensa era demasiado débil y el encuentro no estaba para nada decidido. El equipo alicantino entra en crisis de acierto y ve reducida su renta a siete puntos (50-57). El Lucentum no convencía y llega al último cuarto con muchas incógnitas (54-61).

Pilepic apareció en los minutos de la verdad para alejar el miedo con un triple que dejaba por fin encarrilado el triunfo. Llompart abre más la herida del Huesca y a falta de seis minutos ya no quedaban incógnitas por despejar (55-71). Esta vez, no. El Lucentum encontró la inspiración para no sufrir por la victoria y consigue una renta de 20 puntos que terminó por ser definitiva. Triunfo holgado del equipo de García de Vitoria aunque las sensaciones no fueron del todo positivas con falta de intensidad en determinadas fases permitiendo que el rival se acercara y aflorara las dudas. Los sentidos se ponen ahora en el partido del miércoles en La Coruña y en el del sábado ante el Estudiantes en el Pedro Ferrándiz. Muchas cosas que mejorar.