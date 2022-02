«¿Ofertas? Ahora solo debe ser momento de pensar en el Alcoyano y asentarlo»

Cercano, humilde, tranquilo... Conversar con Vicente Parras siempre asegura minutos de placer alrededor de un Alcoyano con el que está haciendo historia. Con los pies en el suelo tiene muy claro que el único objetivo debe ser asentar al equipo en la categoría. No huye de cotas mayores, ya las consiguió en la Copa, pero tiene claro que el club debe seguir creciendo.

¿Esperaba situar a estas alturas de la temporada al Alcoyano en la zona de «play off» de ascenso a Segunda División?

No era nuestro objetivo. El nuestro primeramente era ser competitivos. No sabíamos cuál iba a ser el nivel de la categoría y lo que queríamos era ser competitivos e intentar estar siempre en una posición más o menos tranquila por encima de los puestos de descenso. La verdad que con el rendimiento que hemos dado en noviembre y ahora nos hemos situado en «play off».

Pasaron de una racha negativa a conseguir ahora 10 puntos de 12 posibles...¿Está el equipo en su mejor momento?

Hemos tenido dos momentos buenos que fueron en noviembre hasta la eliminatoria de Copa en Badajoz y luego esta segunda racha pese a encadenar miércoles-domingo con partidos.

¿Cómo vivió la crisis de resultados previa con cuatro derrotas en cinco partidos?

Lo vivimos con tranquilidad. Pensamos lo que podía estar pasando y una circunstancia era que la carga de partidos nos estaba sometiendo a un esfuerzo excesivo. No tenemos una plantilla muy amplia y el cansancio y las lesiones se nos estaban acumulando. El «glamour» que tiene la Copa hizo también que sin quererlo concentraremos demasiado esfuerzo en ello.

La zona de descenso está ya a siete puntos. ¿Es momento de variar el objetivo?

Ahora mismo el objetivo es alcanzar los puntos y no mirar la clasificación. Este año todavía es un poco confusa por la cantidad de partidos que hay aplazados. Hay que llegar a 47-48 puntos para estar tranquilos y los objetivos mayores serán en el momento en el que lleguemos a esa puntuación.

Ni este año ni el pasado la Copa ha supuesto una distracción de la meta...

Siendo competitivos y haciendo los esfuerzos en liga cuando nos teníamos que centrar y teniendo que claro que teníamos que sacar los partidos de casa para tener más tranquilidad de cara a la Copa.

¿Cuál es el secreto de este Alcoyano tan competitivo?

Parece un tópico pero hay mucho trabajo en el día a día. Intentamos no dejarnos ir cuando vamos bien al igual que no nos ponemos nerviosos cuando las cosas van mal. Sabemos que esto es una carrera de fondo y que no te vale con ser regular solo un mes. Hay que ser competitivo durante toda la temporada. Somos muy exigentes en el día a día para que luego lo que se vea en el campo no sea fruto de la casualidad sino del trabajo.

La lesión de Carlos Blanco ha sido un gran contratiempo...

Nos trastoca mucho porque este año la pareja de centrales Carlos-Primi estaba dando un nivel muy alto. Aunque en el plano deportivo estamos tranquilos porque Raúl puede dar un gran rendimiento.Sí que es verdad que Carlos nos estaba permitiendo defender con la línea muy adelantada. Pero además también es un baja muy sensible dentro del grupo y el vestuario.

Se nota el buen ambiente en la plantilla...

Es una de las cosas que intentamos fomentar desde el principio. Igual que cuando seleccionamos jugadores para la plantilla miramos lo deportivo también nos preocupamos del aspecto extradeportivo, ver la personalidad que tiene para venir a Alcoy porque es una plaza muy especial donde lo primero que hay que hacer es vivir para el equipo y para el fútbol. Eso hace que dentro del vestuario se cree un grupo humano muy importante y es una de las fuerzas del equipo. Donde no llega uno sabemos que va a llegar el compañero.

¿Cómo se vive el fútbol en Alcoy?

A mi me transmiten mucho entusiasmo e ilusión. La gente está muy orgullosa y contenta de su equipo. Se sienten muy identificados con lo que ven en el terreno de juego. Eso le da mucho valor a nuestro trabajo.

Y cada vez mejor ambiente en El Collao...

La verdad que están volviendo los mejores momentos. Alcoy es una plaza muy importante y las ha vivido de todos los colores. Con el descenso todo se había apagado y ahora se ha vuelto a retomar ese ambiente de El Collao donde nuestros jugadores reciben el aliento y no se puede bajar los brazos en ningún momento.

¿Soñó con vivir lo que ha vivido en Alcoy cuando cogió el equipo en Tercera?

Vine con la máxima ilusión y con unos objetivos a corto plazo. Cuando vas a Alcoy sabes que puedes conseguir cosas importantes por la tradición. Siempre dije que venía aquí con la intención de escribir mi hojita de historia en este club y creo que lo estamos consiguiendo.

¿Se ve muchos más años en el Alcoyano?

Cada día estoy más a gusto en Alcoy y me siento más identificado con el club porque vienes para construir y llevamos ya tres años construyendo. Parte de este obra es tuya y eres el primero en luchar por ella para que no se pierda. Estoy muy a gusto y tengo contrato hasta el 30 de junio.

No le faltarán ofertas...

No es momento de pensar en ello ahora, solo en la liga y sacar puntos.

¿Qué le parece la categoría?

Ha subido el nivel respecto a la Segunda B. Hay presupuestos muy importantes y el trabajo físico y táctico está más cerca del fútbol profesional que de la Segunda RFEF.

¿Mira la Segunda RFEF?

Sí, sobre todo los equipos alicantinos. No es casualidad que los que están arriba sean ellos. Son históricos como el Hércules o el Eldense. Es cuestión de tiempo que vuelvan más arriba.

¿Ve al Alcoyano en Segunda?

Nosotros tenemos que trabajar para asentar al club en la Primera RFEF y que ascender a Segunda no sea fruto de la casualidad de que un año te sale bien, sino que estés ahí trabajando año a año y al final lo consigues. Se trata de construir una estructura.

¿Hay mimbres para ello?

Hay mucho trabajo por delante. Yo creo que ahora estamos en un momento delicado en el club en el que es muy importante mantener la categoría sin, por supuesto, renunciar a nada.