«Ahora no es importante el liderato, la carrera por el ascenso va a ser durísima»

Tiene claro que una de las claves de la buena marcha del equipo la tiene el componente humano de la plantilla. Gustavo Siviero augura una «lucha durísima» por el ascenso y no le obsesiona por ahora ocupar el primer puesto, una plaza que da el ascenso directo. Afronta el encuentro del domingo ante el Águilas como «fundamental» para seguir en la lucha en lo alto de la tabla.

¿Esperaba estar a estas alturas de temporada a un punto del líder?

Uno siempre tiene las aspiraciones de estar arriba. Nosotros desde el comienzo queríamos estar ahí pero si nos dicen a principio de temporada que íbamos a estar donde estamos lo hubiéramos firmado sin dudarlo. Así que una cosa por la otra.

¿Qué importancia le da al liderato a falta de 13 partidos?

De momento no es importante y más viendo cómo está yendo el grupo. Esto va a ser una carrera durísima hasta el final. Va a haber cambio de liderato casi jornada tras jornada porque ninguno de los equipos hemos conseguido sacar distancia del resto, así que si esa es la tendencia hasta ahora se va a mantener seguro.

Cuatro equipos (La Nucía, Intercity, Hércules y Murcia) en solo dos puntos...

Por eso mismo. Es cierto que van a empezar a haber enfrentamientos directos pero nadie afloja. Hay que equipos que estamos atravesando una racha importante de resultados y así y todo no hemos conseguido abrir brecha, por lo que suponemos que esto va a ser así hasta el final.

Llevan 18 partidos sin perder y aún así no han podido abrir brecha en la clasificación...

Esto podría servir en otra circunstancia para estar en una situación más holgada pero no es el caso. Hay equipos muy fuertes y muy duros que también están en una buena racha. Se trata de no aflojar y continuar ahí arriba.

¿Dónde está el secreto de estar tantos partidos sin perder?

Algo obvio que es ser capaces de mantener la portería a cero durante muchos partidos, rentabilizar muy bien nuestros goles a favor y competir bien. El equipo se ha mostrado regular y sólido después de un comienzo que no fue así y a partir de ahí nos hemos ido asentando y hemos empezado a competir mejor.

La plantilla siempre destaca el buen ambiente que existe en el grupo...

Es una de las claves más importantes de nuestra marcha. Hay un grupo excelente que disfruta muchísimo durante la semana y además luego lo rubrica con buenos resultados. El cuerpo técnico y yo somos unos privilegiados de poder formar parte de este grupo. El gran ambiente, la profesionalidad, la tolerancia que muestran los jugadores es importante para estar donde estamos. Ellos son los responsables. No se han quejado nunca ni han puesto mala cara cuando ha habido cambio de escenario para entrenar, veces que no ha habido agua caliente... Jamás una queja ni una mala cara de ellos.

¿Le obsesiona acabar primero o firma el play off?

Yo de momento firmo estar ahí arriba, ser uno de los equipos que tenga la posibilidad de pelear por el ascenso. Obviamente si en las últimas jornadas tenemos la posibilidad de pelear por el liderato no vamos a ahorrar esfuerzos por hacerlo y lo vamos a querer.

Ya hay ocho puntos de ventaja respecto a la frontera con el «play off» de ascenso...

Es una brecha pero no es definitiva. Nosotros no podemos relajarnos y hay que afianzar nuestra posición en cada partido y ver al final para lo que estamos, si no nos vamos a distraer, vamos a pensar que está todo hecho y nos vamos a equivocar.

¿Considera importante ahora mismo poder jugar siempre en Villafranqueza?

A priori asentarte en un sitio es bueno. Es el mejor escenario, aunque con lo que bien que nos ha ido cambiando de un sitio a otro no nos podemos quejar. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es seguir mostrando la misma cara, un equipo solidario y trabajador y si lo acompañamos con resultados en un mismo sitio mucho mejor.

¿Le ha sorprendido que los defensas lleven tantos goles (siete entre Álvaro Pérez y Kecojevic)?

No suele ser habitual que los equipos repartan entre todos sus componentes una buena cifra de goles como la que llevamos. Normalmente esa tarea suele estar reservada para la gente de arriba pero es mejor que así sea para no depender de la racha de uno o dos futbolistas. Todos están colaborando en esa faceta.

¿Qué rival considera más en forma ahora mismo?

Hay varios equipos. El Murcia está muy bien. Viene muy fuerte y va a apretar en esta segunda vuelta. El Hércules es el Hércules, hasta nuestro resultado venía con una racha impresionante y es capaz de repetirla. El Eldense tuvo un traspié la pasada jornada pero también venía jugando muy bien con una racha. Somos unos cuantos equipos los que estamos en la pelea.

Llegan una victoria en los últimos cinco partidos.. La importancia de no perder para seguir arriba...

Para hacer buenos estos empates que estamos teniendo tenemos que volver a ganar. No se puede obviar la buena racha que lleva el equipo.

¿Cómo ve el partido ante el Águilas de este domingo?

Es un partido que tiene mucho peligro ante un rival que no viene bien. Comenzó muy bien la temporada y luego empezó a caer. Tiene una gran plantilla con muy buenos jugadores que han militado en categoría superior y que van a apurar cada opción que tengan para revertir la situación. No nos lo van a poner fácil. Preparamos el partido con la máxima seriedad y respeto al rival.

Conoce bien a Jovan Stankovic, su técnico...

Hemos sido compañeros en el Mallorca. Vivimos una de las mejores etapas allí. Formábamos parte de un gran grupo que todavía se recuerda.

No se puede fallar en casa...

Es muy importante pero no tenemos que desestimar los partidos de fuera. Ningún equipo se va a poder dar el lujo de relajarse. Esto va a ser una carrera y todos los puntos cuentan.

¿Cómo lleva el sentirse casi como visitante en algunos partidos de casa?

No podemos modificar eso. Lo que tenemos que hacer es empujar a que la gente venga, se identifique con estos colores y poco a poco se irá construyendo una afición acorde a las aspiraciones del equipo. Es un club joven. Es cierto que muchas veces se echa en falta el apoyo de tu gente, especialmente cuando juegas con equipos históricos que arrastra mucha afición. Hay que acostumbrarse a eso y saber convivir.