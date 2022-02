¿Últimos días de Simmons con el HLA?

Los días de Gerel Simmons en el HLAAlicante pueden llegar a su fin tras el encuentro de mañana (20.30) ante el Estudiantes si se confirman los intensos rumores que circulan sobre su posible marcha. De momento son solo eso, rumores. Ningún club se ha dirigido al Lucentum para negociar la salida de su mejor jugador. Lo único que tiene ahora mismo la entidad que dirige DanielAdriasola son las reiteradas palabras del jugador estadounidense, que hasta en cinco ocasiones en las últimas semanas ha comunicado al club que tiene suculentas ofertas de otros equipos. No hay duda de que el máximo anotador del HLA prepara su salida a otro equipo aunque jugará el importante partido de mañana en el que puede ser su despedida del equipo alicantino.

Simmons no tuvo su día el miércoles en la pista del Leyma Coruña. No fue el jugador desequilibrante que acostumbraba a ser. En sus 26 puntos en la pista solo anotó 8 puntos con pobres porcentajes para acabar con una valoración de uno, algo que dista mucho de sus habituales actuaciones. Nunca se sabrá si fue un mal día o estaba distraído por las ofertas de otros equipos con las que el Lucentum no podrá competir. El hecho es que no fue el mismo Gerel de siempre. Algo parecido sucedió con Justin Pitts pero al revés. Cuanto más intensos eran los rumores sobre su «corte» salió su mejor versión para anotar prácticamente todo lo que salía de sus manos. Ahora no hay duda. Pitts se queda. Pero habrá que esperar si mantiene esa línea o vuelve a la versión de los últimos meses.

Con Simmons sin saber todavía qué pasará con él, el Lucentum no puede quedarse parado. Nunca lo ha estado realmente en una temporada en la que no paran de surgirle problemas al equipo. Siempre en el mercado y ahora más que nunca por si de un momento a otro una de las estrellas de la competición decide cambiar de aires. Necesitará el HLAun recambio diferencial para notar lo menos posible el vacío que puede dejar un jugador al que le costó adaptarse a los sistemas de Gonzalo García de Vitoria pero que cuando lo hizo fue imparable. Nadie ha sido capaz de frenar la producción anotadora del americano, ni siquiera Chumi Ortega. Es el dolor que siente ahora mismo el club, que deberá aprovechar el parón de la competición para rearmar el equipo si finalmente Simmons, como todo apunta, acaba dejando Alicante. Pocos más movimientos se esperan. El juego interior se considera reforzado con la incorporación de Alejandro Galán, un jugador por el que el Lucentum ha tenido que luchar horas y horas para poder traerlo de vuelta al Centro de Tecnificación. Ante Estudiantes ya se le podrá ver en su máximo esplendor después de tres partidos en los que ha no ha podido jugar por ser aplazados.

El HLA no encuentra la regularidad necesaria para afianzarse en las primeras posiciones. Posee multitud de armas pero pocas veces funcionan todas a la vez, de forma que nunca acaban de rematar al enemigo. Jugar el «play off» es una obligación para el equipo alicantino. La competición está muy abierta con enorme igualdad entre todos los equipos. Solo hay dos equipos prácticamente desahuciados. El resto pugna por una de las ocho plazas de «play off» teniendo en cuenta que el primero asciende de forma automática a la Liga Endesa.

Lo que no puede darse es una imagen como la que se dio en La Coruña, una sensación de equipo inofensivo que solo fue capaz de anotar 23 puntos en los dos últimos cuartos. Urge una reacción para volver a ilusionar a una afición algo desconcertada con este equipo. Nada mejor que el partido de mañana ante el Estudiantes para volver a creer. Muchas miradas se centrarán en Simmons en un partido que puede ser el de su despedida.