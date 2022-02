La Nucía gana en Buñol y se garantiza el liderato (0-1)

La Nucía seguirá como líder una semana más tras imponerse en su desplazamiento a Buñol con un gol de Kevin en la segunda parte. No pierde fuerza el conjunto de César Ferrando que sigue como un serio aspirante al primer puesto que da el ascenso directo. El Atlético Levante, mejor asentado, arrancó buscando desde el pitido inicial el área de Valens y pudo abrir el marcador a los cuatro minutos tras un balón que pese a acabar el la red visitante, fue anulado por posición antirreglamentaria. Poco a poco el partido se fue abriendo, siendo turno de La Nucía tras una falta que Javi Cabezas envió alta. La primera media hora de partido navegaba con más acciones a balón parado llevando peligro. Los locales lo hicieron con un tímido golpeo de Lamadrid alto, mientras La Nucía dispuso antes del descanso de un par de acercamientos, primero en una asistencia de Rubén Saiz que no conectó Javi Cabezas y la ultima en un disparo que Fofo mando a manos de Campos. Con el empate inicial y poca pólvora, la primera mitad se daba por concluida sin excesiva intensidad.

Tras el descanso, de nuevo las primeras acciones llegaban a balón parado, como la que a los diez minutos tuvo el conjunto alicantino desde la frontal pero que Campos atajó. No estaban cómodos los locales que no encontraba en el camino para romper la línea defensiva visitante. La Nucía, acostumbrada a picar piedra a base de mantener sólido el bloque defensivo y esperar su oportunidad, no desesperó y tuvo su premio, como no, en una nueva acción a balón parado. Esta vez desde la esquina, Fofo situó un esférico idílico al que Kevin Torner, sin excesiva oposición, tuvo opción marcando los tiempos de cabecear el cuero ajustado al palo de Campos.

Con un cuarto de hora por delante, los locales, obligados a exponer más riesgos, dejaban espacios atrás para que el conjunto de César Ferrando pudiera hacer daño. La Nucía no pasó excesivos apuros. Los nucieros sumaban tres puntos para asentar la primera plaza y mirar de reojo en la jornada dominical lo que sus perseguidores vayan cosechando, pero de momento el equipo de la Marina Baixa sigue mostrando la buena dinámica que atesora y restando jornadas para mostrar su candidatura.

Ficha técnica:

Atlético Levante UD: Campos, Joseda (Herrero, m.46), Peña, Kochorashvili (Faraj, m.74), Arasa (Alex Cerdá, m.67), Alcaina, Lamadrid, Leal (Michele Diana, m.73), Benitez, Giménez y Pulpón.

La Nucia CF: Valens, Romera, Adri León, Alex Salto, Kevin, Dasquet (Bora Barry, m.85), Miñano, Javi Cabezas (Borja, m.72), Fofo, Ruben Saiz (Javi Martin, m.72) y Mariano Sanz (Marc Más, m.83).

Goles: (0-1) Kevin, m.74

Árbitro: Navarro Quiñonero (comité murciano). TA por los locales a Giménez, Michele Diana y Peña y por los visitantes a Valens, Adri León, Alex Salto y Dasquet.

Incidencias: Ciudad Deportiva de Buñol.