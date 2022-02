"Es una final. Otra más. Es una prueba de fuego muy importante. El Valencia es un equipo intenso, muy rocoso. Son tres puntos fundamentales para nosotros". Xavi Hernández no duda sobre lo que le espera este domingo (16.15 horas) en Mestalla, necesitado como está el Barcelona de un triunfo para seguir instalado en la zona Champions. Se mide, además, al equipo de Bordalás, a quien no paró de elogiar a pesar de que "el modelo de juego que defiende es distinto al nuestro".

Confía, además, Xavi en que Araujo se recupere a tiempo para jugar esa final de Mestalla. "Somos optimistas, él quiere estar, es un gran profesional", ha dicho el entrenador del Barça sobre el defensa uruguayo, un pilar en la estructura del Barcelona. Y mucho más aún ahora por las lesiones de Lenglet y Umtiti, unido a la sanción de Piqué, que fue expulsado en el derbi con el Espanyol.

🗣 Xavi: "Hem d'imposar el ritme i la circulació alta, el València és un equip molt intens. Ens espera un partit dur a un camp difícil" #ValenciaBarça pic.twitter.com/UypHW7Z5fZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 19 de febrero de 2022

Reclamó también Xavi que el Barça y Sergi Roberto lleguen a un acuerdo para garantizar la continuidad de este, que acaba contrato el próximo 30 de junio, en el Camp Nou. "Ya lo he dicho muchas veces, es un jugador que debe seguir en el club. Yo contaría con él, pero es un tema entre él y el club. Pero no tengo duda de que puede ser importante para el futuro del Barça también", ha insistido el entrenador azulgrana.

🗣 Xavi: "Hem millorat molt en el joc, està sent positiu. Crec que estem en el bon camí" pic.twitter.com/KUUYz1455t — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 19 de febrero de 2022

Eso es el futuro a medio plazo. Ahora, el futuro inmediato es ganar al Valencia para no ver peligrado la cuarta plaza, el primer objetivo básico que se ha marcado Xavi. Y se enfrenta este domingo al Valencia de Bordalás, uno de los equipos que más interrumpe el juego, en lo que se anticipa como un inevitable choque de estilos. "Yo no me refería al Valencia. No señalaba a nadie. Hablaba en general. Jugar a perder tiempo es hacer trampa. Bordalás me parece un entrenador fantástico, me gusta cómo convence a sus jugadores", ha contado el técnico del Barça.

No duda tampoco Xavi de que Ferran Torres acabará "marcando diferencias" porque se trata, como él mismo ha calificado, de "un jugador grandioso". Fue el delantero más peligroso ante el Nápoles (nueve remates y solo uno a puerta, el gol de penalti), torturado como quedó el exjugador del Valencia por una serie de fallos ante la portería italiana. "Tengo una confianza absoluta, confianza ciega. Hay que creer. Ha marcado diferencias en el Valencia siendo muy joven, en el City y en la selección. No tengo ninguna duda de que marcará goles para el Barça".