«Es una salvajada lo que está haciendo el Elche con los pocos recursos económicos que tiene»

ENTREVISTA

JOAQUÍN ROCAMORA CASES. ENTRENADOR DEL CLUB BALONMANO ELCHE VISITELCHE.COM. A pesar de haber llevado a las «guerreras franjiverdes» a la consecución de dos títulos y a los cuartos de final de la EHF European Cup se muestra enfadado al sentirse perjudicado por la actuación arbitral de la pareja italiana en la eliminatoria ante el Rocasa Canarias.

Joaquín Rocamora Cases (Orihuela, 1986) es uno de los técnicos de moda del balonmano femenino español. Está consiguiendo grandes éxitos con una plantilla que cuenta con uno de los presupuestos más bajos de España. No se marca su futuro fuera del club ilicitano, pero reclama más ayudas para poder seguir luchando por estar en la élite.

¿Qué balance hace la participación en competición europea?

Creo que es muy bueno. Pasamos dos eliminatorias con solvencia, frente al KA/POR de Islandia, que es un buen equipo, jugamos justo de las lesiones de dos jugadoras importantes como Ivet Musons y Gabriela Bitolo y el equipo supo reponerse. Luego eliminamos al Maccabi de Israel y frente al Rocasa hemos caídos dando la cara, siendo un equipo sólido y fiable, pero tuvimos un partido de vuelta en el que el arbitraje, sobre todo en la primera parte, fue decisivo.

Además, lo han hecho con la mayoría de jugadoras de la casa y saliendo de la cantera como Patricia Méndez, Celia Guilabert, Nuria Andreu…

Ahora somos más equipo y más Elche que nunca. Patricia Méndez es una jugadora que ha salido de los Juegos Escolares y está teniendo muchos minutos, Celia Guilabert, también se ha consolidado en el extremo. Además, tenemos jugadoras como Clara Gascó, María Flores, Katia Zhukova o África Sempere que llevan mucho tiempo con nosotros. Son todas ADN Club Balonmano Elche, criadas en la cantera o que vinieron con 17-18 años al club. Es una muestra más que este club tiene un proyecto diferente al resto, con mucha importancia de la base.

¿Hasta dónde hubieran podido llegar el Elche con jugadoras como Lysa Tchapchet, Bea Escribano o Ana Martínez, que se han marchado; o Ivet Musons y Gabriela Bitolo, que están lesionadas, y todas ellas fueron muy importantes en la consecución de los títulos de la Copa de la Reina y la Supercopa de España?

No lo sabemos. Sin duda teníamos más nivel individual y menos colectivo. Ahora explotamos otras virtudes, como es el juego de equipo. Con ellas creo que también hubiéramos sido eliminadas, porque la gran diferencia en el encuentro de vuelta frente al Rocasa fue el arbitraje. Sobre todo en la primera parte. No se puede permitir un arbitraje así. La actuación de la pareja italiana nos sacó del partido y no pudimos luchar hasta el final por pasar la eliminatoria, como queríamos. Aún así, las chicas lo intentaron de todas las maneras.

Con la diferencia de presupuesto que tiene el Elche con el resto de la mayoría de sus rivales, ¿es un milagro haber conseguido los títulos de Copa, Supercopa y haber llegado a los cuartos de final de la EHF European Cup?

No sé si es un milagro. Pero sí que pienso que no somos conscientes de la dificultad que entraña y lo difícil que es jugar contra rivales con presupuestos tan altos. Estamos ya planificando la próxima temporada y estamos viendo como jugadoras que queremos le ofrecen el triple de dinero en otros sitios. Nos estamos acostumbrando a ello, lo vivimos con cierta naturalidad. Pero en un deporte colectivo como el nuestro, sí que es muy difícil competir contra este tipo de rivales. Aún así, en los últimos cuatro años, hemos logrado dos títulos y hemos luchado por alcanzar puestos europeos. Conseguir lo que está haciendo el Elche con los pocos recursos de que dispone es una salvajada.

¿Faltan ayudas al balonmano femenino de la provincia y al Club Balonmano Elche para poder mantenerse en la élite y poder luchar por títulos nacionales e internacionales?

Sin duda. Es muy difícil estar arriba con las pocas ayudas que hay, tanto a nivel público como privado. Por suerte, la Liga española está cada vez más profesionalizada y los rivales cuentan con muchas más ayudas. Cada vez va a ser más complicado y si no contamos con más colaboración seguir en la élite va a ser muy difícil.

Tras caer eliminadas en competición europea, ¿ahora qué?

Ahora vamos a continuar con nuestro objetivo de estar entre los seis o siete primeros de la Liga y prepararnos para hacer una buena de la Copa de la Reina, para la que ya estamos clasificadas por ser las actuales campeonas. Disfrutar de los tres meses de competición que quedan y continuar siendo un equipo competitivo. La temporada ya es histórica con el título de la Supercopa y llegar a los cuartos de final de una competición europea.

A nivel individual, ¿Cuál va a ser el futuro de Joaquín Rocamora como entrenador?

Sigo negociando con el club para seguir. Yo estoy muy a gusto en el Elche y el club también está contento conmigo. Confiaron en mí y en mi staff técnico. Llegue hace diez años y llevo siete dirigiendo al equipo femenino de División de Honor. A pesar de que, de momento, no ha habido acuerdo, espero que, al final, se produzca.

¿Qué queda para poder cerrar la renovación?

Unos pequeños flecos. No he puesto ninguna condición exagerada. Ambas partes nos lo hemos tomado con tranquilidad y no hay ninguna urgencia. Seguimos trabajando en el día a día y en las últimas semanas hemos estado más preocupados de los partidos de Liga de entre semana y en la eliminatoria europea. Ahora, nos volveremos a sentar y esperamos cerrar el acuerdo.

¿Habrá algún problema para no hacerlo?

Imagino que no. Las condiciones que pido son muy pocas. Yo sé que el club me valora y ellos saben que yo también valoro mucho al club.

Con todo lo que está logrando, se ha convertido en uno de los entrenadores más destacados del balonmano femenino español. ¿No le llama la poder dirigir otros proyectos más «ambiciosos»?

Por mis características y mi situación personal, no creo que haya muchos proyectos mejores que el del Elche. Estoy muy a gusto. Lo puedo compaginar con mi cargo de seleccionador nacional júnior y seguir entrenando a la Selección Valenciana cadete y continuar la dirección técnica del proyecto «Fer Futur», que lleva a cabo la Federación Valenciana y la Fundación Trinidad Alfonso. Es muy difícil encontrar cosas mejores en el balonmano femenino, que es mi especialidad. Y para ir a Europa no tengo prisa, soy joven. Estoy en un club con un buen proyecto, en el que confían en mi staff y estaría encantado de seguir.