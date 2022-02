Cuando la defensa es el mejor ataque del Intercity

Cada vez queda más lejos la última derrota del Intercity. El conjunto de Siviero acumula ya 19 partidos sin perder, un espectacular registro que le ha llevado a convertirse en uno de los claros aspirantes a conseguir el ascenso directo. El conjunto alicantino ofrece seguridad en cada partido y su última derrota fue ante el Murcia al principio de temporada. Nada queda de aquel equipo que generó dudas por su irregularidad en los primeros partidos y que ahora se ha convertido en el más fiable de la competición junto con el líder La Nucía.

Tal es la seguridad que ofrece el Intercity con cuatro partidos sin encajar ningún gol que hasta los defensas se han convertido en una pieza fundamental de su ataque. Así, los centrales suman ya ocho goles (Alvaro Pérez (3), Kecojevic (4 goles), José Manuel (1 gol, el del domingo ante el Águilas), superando los tantos que llevan los delanteros centros (Benja (2), Viguera (1), Enzo Cabrera (3). Además, el lateral zurdo Ferroni lleva un gol. El conjunto de Siviero empuja con fuerza hasta el primer puesto, única posición que garantiza el ascenso directo a la Primera RFEF.

Siviero restó importancia al hecho de que los defensas lleven más goles que los delanteros: «No suele ser habitual que los equipos repartan entre todos sus componentes una buena cifra de goles como la que llevamos. Normalmente esa tarea suele estar reservada para la gente de arriba pero es mejor que así sea para no depender de la racha de uno o dos futbolistas. Todos están colaborando en esa faceta», señaló el entrenador del Intercity en una entrevista con este periódico publicada la pasada semana.

A falta de 12 partidos, el equipo alicantino es segundo a un punto deLa Nucía. El domingo se enfrenta a domicilio al Mancha Real para posterior recibir en el Antonio Solana al Toledo. Después visitará el campo del Marchamalo, con lo que tiene por delante un calendario en el que es claro favorito para seguir en lo alto de la competición.

El equipo de Siviero es el segundo equipo del grupo V de la Segunda RFEF que menos goles encaja, con 11 tantos, solo superado por la magistral defensa de La Nucía que solo lleva nueve goles encajados después de 22 jornadas. Mientras, el Hércules suma 20, una elevada cifra que lastra su lucha por el primer puesto de la tabla.

El Intercity ha mantenido una gran regularidad durante toda la temporada pese a los obstáculos que ha ido encontrando en forma de lesiones y de tener que ir cambiando de escenario tanto para jugar como para entrenar. Sin llegar a deslumbrar con su juego su efectividad a balón parado y su contundencia en defensa le han llevado a sumar 19 partidos sin perder. El buen ambiente en la plantilla es uno de los aspectos que siempre ha destacado Siviero como una de las claves de la buena temporada que está realizando el equipo.

A falta de 12 jornadas, la pelea por el primer puesto está en un puño, aunque tras la última jornada La Nucía y el Intercity han dado un paso adelante aprovechando los pinchazos del Murcia y del Hércules. Rojillos y «hombres de negro» son de momento los únicos que dependen de ellos mismos para conseguir la única plaza de ascenso directo a Primera RFEF aunque todavía quedan muchos partidos y duelos directos. Lo que está claro es que la pelea promete igualdad hasta el final y cualquier pinchazo se paga caro. En ese sentido, el Intercity es el equipo que menos pincha de todo el grupo con solo dos partidos perdidos en 22 jornadas (ante el Hércules y el Murcia).

Con todo, el conjunto de Siviero no ve más allá del encuentro de este domingo en el campo del Atlético Mancha Real, un equipo de mitad de la tabla que viene de perder por goleada en el feudo del Granada B aunque está en una cómoda novena posición. No se fía el Intercity de este rival y tiene la obligación de conseguir los tres puntos para no perder ningún puesto.