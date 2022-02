«Nadie nos daba como favoritos al ascenso y ahí está La Nucía líder sin hacer ruido»

Es el equipo que más veces ha estado al frente de la clasificación en el grupo V de la Segunda RFEF. La Nucía se ha convertido en un claro favorito al ascenso. Buena parte de la culpa la tiene su técnico César Ferrando, un apasionado del fútbol que, sin hacer ruido, ha colocado al conjunto rojillo por encima de equipos de gran potencial.

¿Esperaba ser líder en solitario después de 22 jornadas?

La verdad que hemos sido muy regulares toda la temporada y esperábamos estar con la gente de arriba, pero no tanto como líderes.

Son el equipo que más partidos ha ganado, que más goles a favor tiene y que menos ha encajado...

Eso demuestra nuestra regularidad durante todo el año y hace que estemos arriba. Hemos tenido muchas porterías a cero y el equipo está trabajando bien.

¿La regularidad es la principal clave de esta categoría?

Sin duda. Este grupo es muy complicado. Está habiendo resultados todo el año que pueden sorprender. Mantener la portería a cero nos está dando muchos frutos.

¿Cree que la igualdad existente en los equipos de arriba se mantendrá hasta el final?

Desde hace tiempo que ya somos cuatro o cinco equipos peleando por el mismo objetivo. Seguro que se mantendrá hasta el final, nos enfrentaremos entre nosotros también y eso va a ser muy importante. Es difícil que un equipo gane todos los partidos y se trata de estar ahí en la pelea.

Hay un La Nucía-Intercity en la última jornada...

Ya firmaríamos jugarnos algo con el Intercity en la última jornada y en nuestra casa. Pero hasta entonces quedan partidos muy importantes todavía.

Tal y como está la clasificación es difícil no pensar que el objetivo sea el ascenso directo...

Tenemos objetivos a corto plazo y a largo plazo. A corto es el partido del domingo ante El Ejido, un equipo que está creciendo, y cada día cuesta más ganarle. Después de ello el objetivo pasaría por asegurar el «play off» y después luchar por el primer puesto. Hay que ir partido a partido. Lo bueno de ir primero es que solo tienes un objetivo que es ganar y los que van detrás tienen dos, que tú pierdas y que ganen ellos. Hay que seguir haciendo las cosas bien y seguir ganando.

¿Sienten presión por ir primeros?

Dice mucho de nosotros que vayamos por encima de equipos como Hércules, Intercity o Murcia, que son equipos que por nombre y por todo tienen que tener más presión que nosotros. Para La Nucía es un premio lo que estamos haciendo. Hay otros equipos que por su historia se le pide mucho más. La presión hay que manejarla.

¿Cuál es el secreto de este equipo?

Tenemos un equipo espectacular. Da gusto entrenarlo, no me cansaré de repetirlo. Es un grupo ganador y que sufre y eso al final son puntos.

La plantilla siempre destaca el buen ambiente...

Cierto. Es fundamental. Cuando empezamos a firmar jugadores preguntas antes como se adapta al grupo humano. Es muy importante para trabajar. Y al mismo tiempo se ha configurado una plantilla muy competitiva.

¿Notan este año más el apoyo de la afición?

La gente se está portando fenomenal. Cada vez viene más gente a los partidos y les necesitamos porque un equipo sin afición es muy difícil que consiga ganar los partidos. Cada día están más con nosotros.

¿Cómo ve el partido del domingo ante El Ejido en casa?

Muy complicado porque es un rival que juega bien. Pasó una crisis y ahora está saliendo. Es un equipo preparado para estar arriba. En esta liga no hay ningún partido fácil.

Siempre se habla de la importancia de los partidos de casa pero con la igualdad que existe ganar fuera también se ha convertido en fundamental...

Hay resultados en esta liga que son impredecibles. El Socuéllamos, por ejemplo, lleva muchas jornadas sin perder y nos ganó a nosotros, el Eldense y al Hércules. Es muy difícil la categoría pero hay que luchar para ganar fuera y en casa.

Lo que le da más valor a su temporada es que por ejemplo el Intercity lleva 19 partidos sin perder y sigue por debajo de La Nucía...

Así es el fútbol. El Intercity está haciendo una gran campaña y nosotros a la chita callando y sin levantar polvo estamos ahí. Sin que nadie hable de nosotros y sin que nos den posibilidades somos líderes.

¿Se puede hablar de favoritos para ascender?

En absoluto, somos muchos los que estamos ahí.

Lo que parece claro es que va a ser más difícil ganar en esta segunda vuelta..

Sin duda, en la primera vuelta pierdes un partido y no pasa nada. Ahora sí que hay que hacer cálculos porque ya no hay tanto tiempo como antes. El empate ya no sirve.