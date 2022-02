El entrenador del Alcoyano, Vicente Parras, quiso defender este viernes, en la víspera de recibir al Barcelona B en El Collao (19.00), el estilo "físico" y "directo" de su equipo al argumentar que "en el fútbol español parece que si no sacas el balón desde atrás no juegas a nada, cuando no es verdad y a nosotros nos va bien".

El técnico del Alcoyano, que en Copa ya ha eliminado a tres equipos de Primera División como el Huesca, Real Madrid y Levante y que lleva dos temporadas ganando en casa del líder de la competición liguera, se queja de que "parece que solo haya una forma de jugar en España", añadiendo que salir con el balón controlado desde atrás "solo es una pequeña parte del juego". Parras defiende el estilo aguerrido y rocoso del Alcoyano al considerar que es el que mejor le va a las características de su equipo, consciente de que "si hacemos bien el otro 99 por ciento de las cosas de un partido, estaremos más cerca de la victoria. A nosotros nos va bien y cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo", recordó. "Se nos está colgando la etiqueta de lo que no somos, porque no somos un equipo broncas ni marrullero. Es verdad que jugamos mucho balón directo que genera mucho contacto físico, pero parece que tengamos que pedir permiso cada vez que queremos robar un balón", se quejó el técnico del Alcoyano. Parras volvió a referirse al colectivo arbitral, mostrando su queja por arbitrajes como los que recibió la última jornada en el Nuevo Mirador de Algeciras (1-2), donde según explica "nos mostraron dos tarjetas a balón parado. ¿Cómo se explica esto?", redundó. El técnico fue más allá y sobre la tarjeta mostrada al delantero y máximo goleador del equipo, Mourad Daoudi, que le ha supuesto perderse el partido frente al Barcelona B, indicando que "da la sensación de que hay barra libre para darle y que el defensor no reciba nada. Estamos pagando el pato de las tarjetas y no es justo. Pido respeto y buena lectura de lo que sucede". Además, el centrocampista Imanol García considera que el sábado "es el día" perfecto para romper esa racha negativa en los últimos enfrentamientos contra el Barcelona B y conseguir tres puntos que "nos vendrían genial" para afianzar la privilegiada posición actual del equipo en puestos de promoción de ascenso. El ex de Osasuna es consciente de que Alcoyano y Barcelona B llegan al choque de mañana en El Collao con dinámicas diferentes. "Nosotros estamos en un buen momento y con mucha confianza, pero el Barça B es un equipo que por su calidad siempre te exige estar a tu máximo nivel", reconoció. El mediocentro navarro, que tiene muchas opciones de recuperar la titularidad, ha indicado que en el vestuario "hay muchas ganas de ganar y seguir en una buena posición en la tabla", aunque explica que el equipo no piensa más allá del siguiente partido. El centrocampista no quiso entrar en el debate sobre el estilo del Alcoyano y la facilidad con la que los de Vicente Parras son amonestados, al indicar que es cierto que les están amonestando con mucha facilidad, pero que la forma de jugar del equipo es "ser intensos e ir al límite sin maldad"