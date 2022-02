Tambores de guerra

Desde que empecé a escribir esta columna, hace más de dos años, me han visto ustedes apelar a menudo a la épica. Mi primer texto hablaba justamente de eso: de hazañas, héroes, combates inigualables, de volver a escribir la historia. Esta temporada, de hecho, titulé una de mis opiniones como “adictos a la épica”. No es casual. La metáfora más manida, más explotada, más recurrente y más efectista que solemos emplear al hablar de deporte es, sin duda, la metáfora bélica. Describimos el fútbol como una batalla en la que hay atacantes, arietes y defensores, donde se dispara un balón como un misil que atraviesa el área, como un torpedo, un obús que fusila al portero, donde el juego transcurre entre disparos y cañonazos, pases de la muerte, donde luchamos por la victoria, aplastamos al rival, arrollamos al otro equipo y lo vapuleamos hasta vencerlo. “La mejor defensa es un buen ataque”, decimos. Hablamos de un baloncesto en el que los jugadores tiran bombas, sacan toda su artillería, disparan todo su arsenal, rematan el aro a las órdenes de un capitán que dirige las operaciones en una contienda sobre el campo para derrotar al enemigo. El deporte es una guerra y nuestro bando está muy claro. Se trata, como dijo un sabio, de ganar, ganar y ganar.

En aquella primera columna que escribí me acordaba de mi profesor de Teoría de la Literatura. En unas clases maravillosas, estudiábamos los tres grandes géneros literarios; una suerte de novelas, poesía y teatro. O en sus palabras, épica, lírica y drama. Para hablar del deporte, frecuentemente recurro a la épica. A la narración de sufridas luchas, de héroes inesperados, de victorias contundentes gracias a guerreros inigualables o derrotas desalentadoras frente a un poderoso ejército. Incluso me han visto ustedes cambiar de género y escribir alguna columna de tono más lírico, más íntimo. Pero en días como hoy, en que la guerra deja de ser una metáfora para explicar el deporte y se revela como la más miserable de las conductas humanas, me doy cuenta de que no hay nada de épico en ello. Que ni siquiera la lírica alcanza para reflejar el inmenso sufrimiento que las guerras causan. Que el verdadero género bélico es el drama. Y que en esta batalla que ahora se libra en suelo ucraniano, a diferencia del deporte, nunca habrá ganadores. Todo será perder, perder y perder.