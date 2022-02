El sábado se disputó en la isla de Ibiza el encuentro de la jornada 9 de Top-10 Bádminton, que enfrentaba al UD Ibiza Pitiús y el CB Alicante, en un duelo directo. A pesar de que los alicantinos estuvieron a punto de dar la sorpresa a domicilio, terminaron cayendo por 4-3, lo cual imposibilita la permanencia directa en la categoría y les clasifica para el play-off para luchar por ella a falta de una jornada.

Empezaba el encuentro con el dobles mixto, en el cual se midieron Miguel Esteve y Ana Caballero a Marc Cardona y Paula López. Los jóvenes alicantinos lucharon frente a una de las parejas más consolidadas de la liga, pero cedieron por 11-11-4/11-9/11-6. Por otra parte, el dobles masculino enfrentó a Alberto Perals y José Luis Martín con Vicent Martínez y Álvaro Vázquez. Éste fue el partido más igualado de la jornada, y a pesar de que nuestros jugadores tuvieron opciones de llevarse el choque frente a una experimentada pareja, cayeron en cinco sets por 5-11/11-10/11-10/4-11/11-9. El dobles femenino no se jugó por no alineación del conjunto balear con Helena Sánchez y Ana Ramírez por parte alicantina, dando el punto al equipo visitante.

Con el 2-1 en el marcador, se jugaron los individuales 2. En el femenino, Ana Caballero jugó contra Paula López. Nuestra jugadora dio todo en pista a pesar de no encontrarse del todo cómoda por el juego de la doblista internacional española, pero cedió por 6-11/11-8/11-6/11-7. Por otra parte, Miguel Esteve se midió a Álvaro Vázquez. El alicantino no cesó ante uno de los mejores jugadores del país, y puso a su rival contra las cuerdas con un sólido juego, pero la experiencia del ibicenco se impuso por 11-7/11-9/9-11/11-7. Finalizó el encuentro con los individuales 1. En el femenino, Ana Ramírez hizo lo propio ante Paula Llavero. La alicantina, a pesar de la situación atípica del encuentro por no disputarse en DF, tiró de garra para frenar a la joven ibicenca y ganó por 8-11/11-9/4-11/10-11. En el masculino, Alberto Perals jugó contra Marc Cardona. En un partido de intensos puntos donde ambos jugadores hicieron gala de su juego ofensivo, el alicantino conseguía llevarse el choque por 9-11/11-8/9-11/9-11.

Marcador global de 4-3 donde los jugadores del CB Alicante mostraron un buen nivel ante rivales de calidad pero donde les falto cerrar los partidos. Ana Ramírez comentaba que “ha sido una pena no haber sido capaces de cerrar el encuentro porque consideramos que hemos tenido opciones reales de conseguir la victoria. No obstante, y aunque la tercera plaza del grupo es matemáticamente imposible, seguiremos entrenando, primero de cara a la última jornada donde intentaremos dar la sorpresa en Sevilla y después en el play-off donde esperamos dar nuestro mejor nivel para lograr el objetivo de la permanencia.”