Kylian Mbappé aún no ha tomado ninguna decisión firme sobre su futuro. El delantero francés, que acaba contrato con el PSG el próximo 30 de junio, tiene claro que quiere jugar en el Real Madrid, pero duda en los 'tempos' de su aterrizaje en el Santiago Bernabéu. En estos momentos, la estrella parisina contempla seguir un año más en la capital francesa, una opción que después del mercado de fichajes del pasado verano se antojaba altamente improbable.

Aunque la intención del ariete es quedarse un único año más en el PSG, la renovación podría producirse hasta 2024 para que su actual club no lo perdiera a coste cero. Eso obligaría al Real Madrid, su gran pretendiente, a tener que abordar un gasto inesperado en concepto de traspaso. Esta cuestión, evidentemente, podría tener algún tipo de influencia en la relación del jugador con el equipo blanco, con el que quiere jugar desde que, hace unos años, visitó Valdebebas y coincidió con Zidane y Cristiano Ronaldo.

La buena sintonía con Leo Messi, que le hace mejor jugador y le está permitiendo crecer aún más, el Mundial de Catar y el proyecto deportivo del Real Madrid (menos competitivo en el corto plazo que el del PSG) son los principales motivos que podrían retrasar la llegada de Mbappé al Real Madrid. Aún tiene muchos años por delante –cuenta 23 primaveras– y no quiere precipitarse. Todo llegará.

Este fin de semana, Mbappé dejó una puerta abierta a continuar en el Parque de los Príncipes. "Solo me queda Cavani para ser el máximo goleador de la historia del PSG. Ya veremos qué pasa. Ser el máximo goleador de este club es algo que no se puede ignorar", dijo después a apuntarse un doblete contra el Saint-Étienne (3-1) e igualar a Ibrahimovic (156) en la lista de máximos anotadores del equipo actualmente entrenado por Mauricio Pochettino. Edinson alcanzó las 200 dianas en París; salvo milagro, este curso Kylian no lo podrá superar.