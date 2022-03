Más de una década de dictadura de Eusebio Cáceres

Eusebio Cáceres sigue volando. El atleta de Onil lleva más de una década dominando en España la prueba de salto de longitud, acumulando ya siete títulos nacionales en pista cubierta y cinco al aire libre. A sus 30 años ha demostrado que nunca se rinde pese a que las lesiones le ponen a prueba una y otra vez. El atleta alicantino es ejemplo de superación. Siempre sigue adelante, incluso cuando sufre escasez de patrocinadores pese a lucir un cuarto puesto en los pasados Juegos Olímpicos. Tiene claro que acabará haciendo algo muy grande, aunque su trayectoria ya lo sea y su nombre siempre sigue estando junto al de los grandes dominadores mundiales de salto de longitud. Eusebio busca ese salto que lo catapulte al podio de una gran cita. En Tokio lo rozó, pero el griego Tentoglou se lo arrebató en el último salto. Solo tres centímetros le separaron de la medalla. El griego y el viento le privaron de su meta.

Los 8,18 metros del atleta alicantino en la cita olímpica fueron el mejor resultado de un español desde el bronce de Joan Lino Martínez en Atenas 2004. El discípulo de Juan Carlos Álvarez logró su plaza olímpica con un séptimo puesto y su marca de 8,01 m de los Mundiales de Doha y, después de un año de muchos problemas físicos, esa temporada había superado los 8 metros dos veces: 8,04 m en la Diamond League de Gateshead (Reino Unido) y 8,03 m en los Campeonatos de España de Getafe.

Su mejor marca personal data de hace ocho años, conseguida en Tampere: 8,37 m, la segunda española de todos los tiempos, compartida con Joan Lino Martínez y a 19 centímetros del récord de España del fallecido Yago Lamela.

Once años después de su primer título en pista cubierta, Eusebio Cáceres, uno de los grandes del atletismo español (cuarto en los Mundiales de Moscú 2013 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020), volvió a conquistar su séptimo título nacional. Se quedó sin mínima mundialista, pero lo que más le preocupa ahora mismo es evitar lesiones largas que le impidan seguir persiguiendo su sueño. Y mantiene París como su gran objetivo, su última posibilidad de medalla olímpica.

Más de una década reinando en salto de longitud en España pero conviviendo con unas lesiones que no le han impedido nunca luchar por los objetivos más ambiciosos. En estos más de diez años ha habido una progresión de un atleta que siempre quiere más. Abandonó su Onil natal para cambiar de aires y buscar su gran salto en Madrid. Tras los Juegos, no dudó junto a Jorge Ureña en rechazar el homenaje que le había preparado la ciudad de Onil. Había mucho dolor silenciado y era el momento idóneo para reivindicar justicia. «Os pedimos disculpas», escriben, y justifican su decisión por no querer «dar una imagen que no se refleja con la realidad». «Las condiciones son precarias, las instalaciones insuficientes, tenemos muchas carencias de material y pocas ayudas», denunciaron los deportistas olímpicos, revelando que han solicitado y propuesto en múltiples ocasiones «planes de mejora que no han tenido respuesta o se han ido demorando sin ser resueltos», esgrimieron. «Nos sentimos decepcionados con la pobre implicación que el Ayuntamiento ha tenido con los deportistas», expresaron los atletas de Onil.

Eusebio Cáceres no se pone fecha de retirada, pero los que le conocen saben que no va a parar hasta llegar al salto con el que hará historia. Ninguna duda sobre las aspiraciones del rey de la longitud en la última década.