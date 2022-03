«El Intercity juega sin presión porque no tiene afición, pero lo llevamos bien y somos líderes»

Es uno de los pesos pesados del vestuario del Intercity. Benja Martínez suma tres goles esta temporada. El último le dio tres valiosos puntos al conjunto alicantino ante el Mancha Real. El delantero está tranquilo de cara al último tramo de la temporada.

¿Esperaban estar líderes a falta de once jornadas?

Tuvimos un inicio bastante dubitativo y luego hemos ido mejorando. Se hizo un equipo para estar en la zona alta pero ya sabemos la igualdad que hay y lo competida que es la categoría. Al final hemos encadenado una buena racha y estamos contentos.

20 partidos sin conocer la derrota...

La unión del equipo es muy importante. Somos un bloque defensivo muy bueno y somos eficaces. Son las principales claves. Se ha hecho una plantilla bastante amplia en la que todos somos importantes y eso a largo plazo hace que hayan buenos resultados.

El gol está muy repartido entre toda la plantilla y los defensas han contribuido con muchos...

Es muy importante. Casi todos los goles de la gente de atrás han sido a balón parado. Es una faceta muy importante en partidos que se atascan, que no haya que depender tanto de delanteros. Eso está bien, hay que seguir sumando y lo estamos consiguiendo.

¿Dónde cree que estará la clave en estos 11 partidos que quedan para luchar por el primer puesto?

Sería importante seguir con esta dinámica. Sumar en cada partido ya sea con empates o victorias. Llegamos en un buen momento porque hemos recuperado a gente lesionada que no ha podido estar en todo el año. Ahora tenemos muchas más alternativas para poder jugar en distintos tipos de campo y según el rival.

¿Cómo se sienten yendo primeros? ¿Existe presión?

Hemos alternado el liderato con La Nucía y Hércules y sabemos que hay poco margen de error. Somos conscientes de que esta semana vamos líderes y la siguiente podemos no ir o ser terceros. El liderato ahora es anecdótico. Es importante porque significa que las cosas se están haciendo bien pero creo que a estas alturas de la temporada todavía no es algo muy reseñable. Lo que hay que hacer es intentar alargar esta dinámica que llevamos.

Lo que parece claro es que a igualdad hasta final de temporada parece garantizada...

Sin duda. Durante toda la temporada el margen ha sido mínimo. Cuando aparece la derrota cedes el liderato y aparecen las duda... Esperemos que a nosotros no nos toque, por lo menos en estos once partidos. Va a estar muy igualado hasta el final.

El play off está casi asegurado ya aunque ahora mismo la lucha por el liderato centra toda la atención...

Era el objetivo prioritario del club, pero en la situación en la que estamos vamos a intentar conseguir el ascenso directo. Creo que nos tenemos que marcar primero el objetivo de asegurar matemáticamente el play off .. Hay que pensar siempre en el corto plazo.

Los equipos de abajo están reaccionando, promete ser una recta final de gran dureza...

En general las segundas vueltas siempre son más complicadas en todas las ligas. Los equipos ya se conocen, saben por lo que van a luchar más o menos, todos se juegan algo y ahora ganar cada partido es mucho más complicado y también tiene más premio.

El Intercity ha respondido bien a todo tipo de situaciones, lesiones, sancionados, cambios de escenario para entrenar y jugar...

Es verdad que no hemos tenido una continuidad en un once tipo por circunstancias. Lo que ha ce que el equipo tire es que somos una piña, todos somos importantes y al final es una de las claves de que el equipo sea el líder ahora mismo.

Todos destacan el buen ambiente en la plantilla...

Normalmente en los equipos que consiguen victorias siempre hay buen ambiente. Es difícil encontrarlo cuando las victorias no llegan. Por suerte o por desgracia nosotros hemos vivido esa situación a principio de temporada y hemos seguido con la misma alegría y el mismo compañerismo que tuvimos durante la pretemporada. Es algo importante.

Con 20 partidos sin perder lo normal es que el equipo estuviera disparado en la tabla...

Porque hemos empatado mucho y los demás no han sido tan regulares pero sí han conseguido más victorias seguidas. Estamos ante una liga muy competitiva, hay rivales muy igualados y los de abajo también están apretando mucho...

A medida que se acerca el final empiezan a quedarse cortos los empates...

A nosotros nos han venido bien porque estamos sumando puntos en campos difíciles. Es importante sumar siempre.

El primer puesto todavía es anecdótico, pero cada vez se reduce más el margen de error

¿Cómo ve a los rivales directos?

La Nucía perdió este fin de semana pero vamos a estar juntos. Se va a decidir todo por detalles, tenemos el último partido ente ellos. El Hércules está muy fuerte, se han reforzado muy bien... el Eldense practica un fútbol muy atractivo y el Murcia ya sabemos lo que es, un equipo sólido con una masa social grande. Es el grupo más difícil seguro.

La Nucía-Intercity en la última jornada...

Lo ideal sería llegar con todo decidido y en Primera RFEF, aún queda mucho.

¿Se echa en falta en esta parte tan importante de la competición tener masa social?

Ya lo sabíamos desde el principio de temporada porque es un club muy joven que está empezando. También es un arma de doble filo por la presión. Nosotros no tenemos ninguna presión. Nos hemos manejado bien sin afición, fuera de casa... Como sabemos que no lo tenemos no lo echamos de menos.

¿Personalmente como está?

Muy contento, en el mejor momento de mi carrera, he sido padre hace poco, muy feliz en el equipo, no puedo pedir más.

¿Cómo ve el partido ante el Toledo de este domingo?

Un partido trampa. Si miras la clasificación tendríamos que ganar sin problema pero sabemos cómo es el fútbol y esta categoría. Ellos se han reforzado muy bien y tienen muy poco margen de error. Va a ser muy difícil.