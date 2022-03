"No vamos a poner excusas pese a la marcha de Simmons y Pitts"

Gonzalo García de Vitoria, técnico del HLA Alicante, ha visto cómo de la noche a la mañana su equipo ha sufrido un gran transformación. Se marcharon Simmons y Pitts y acaban de llegar Hearst y Trotter, dos jugadores cuyo rendimiento es por el momento una verdadera incógnita. De cualquier forma, el entrenador ha asegurado que en ningún caso servirá para poner excusas y que el objetivo sigue siendo clasificar al HLA para el play off. "Nosotros no vamos a poner ninguna excusa. En la reunión que hicimos de equipo fuimos muy claros. No hay excusas. Nosotros no queremos pensar en los que no están. Tenemos jugadores que han puesto el escudo por encima de muchas prioridades y con esa gente salimos a jugar y a buscar el play off. El equipo va a pelear y tenemos opciones de conseguirlo", señaló De Vitoria, que poco a poco ha sido asimilando los cambios: "Ha habido mucho movimiento y eso lo ralentiza todo. Ahora que había que ir creciendo y poniendo detalles al equipo tienes que volver a empezar, pero es lo que hay. Este parón nos ha servido para descansar y no para crecer porque con la llegada de los nuevos hay que empezar por el principio, pero con ganas de competir".

De Vitoria asegura que no ha hablado con Pitts tras su marcha: " Ya es pasado del club, pero nos tiene que preocupar la gente que está". "Zaid lleva más tiempo y además conoce la liga. Hay que ver cómo comienza a competir. Es un jugador que nos va a dar seguro porque tiene nivel y además lo conozco bien. Obbie lleva menos tiempo entrenando, tiene muy buena actitud y hay que ver cómo está físicamente. Todavía es pronto", señaló el técnico lucentino sobre los nuevos fichajes incapaz de predecir por el momento si el equipo saldrá ganando o no: " Gerel estaba siendo una referencia ofensiva clara con un promedio de 20 puntos por partido y eso lo vamos a notar. Zaid tiene esa capacidad para anotar pero lo más preocupante puede ser la adaptación. Le hemos visto muy bien y ya ha cogido cosas rápido. En el caso de Obbi no lo conocemos tanto, es un jugador con una trayectoria muy larga, conoce el juego pero hay que verlo. Justin no estaba jugando bien, hay que ser realistas. El entrenador vasco destacó la buena capacidad que tiene el equipo de adaptarse: "La plantilla es resiliente, se adapta muy bien a cada cosa que nos ha ocurrido. Lo de Justin fue para ellos un golpe porque lo de Simmons ya se preveía. El equipo ya está pensando en pelear con los que estamos". Sobre el encuentro de este domingo en el Centro de Tecnificación ante el Palma, tiene claro que tendrá un alto grado de dificultad: "Palma ha reaccionado. Han ganado tres de los últimos cinco. Están bien. Es un equipo que con los refuerzos han crecido mucho"