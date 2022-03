La Vila se lleva un triunfo vital en El Pantano y abre brecha con el descenso directo

Por fin La Vila ha podido deslizar una gran sonrisa tras ganar un partido lleno de tensión ante el Gernika. El conjunto vilero consiguió una victoria vital por 20-7 que le permite abrir brecha con el descenso directo a falta de tres partidos para la finalización de la liga regular. La Vila sí que tiene asumido que deberá disputar la promoción para evitar el descenso, pero por lo menos evita prácticamente perder la categoría de forma directa.

Hubo ambiente de final en el campo de El Pantano desde minutos antes del encuentro. El enfrentamiento era clave para ambos conjuntos tras una temporada marcada por la irregularidad. La Vila solo había ganado dos encuentros hasta entonces y el Guernika, uno. Se medían los dos conjuntos recién ascendidos a la máxima categoría con mucho en juego. Y todo ello se palpó en el terreno de juego con mucha tensión entre los jugadores nada más arrancar el encuentro. La Vila, muy arropada por la afición en un día especialmente marcado en el calendario, supo evitar los errores que arrastraba durante toda la temporada y no se dejó sorprender en los primeros minutos. Al revés, fue el propio equipo vilero el que se adelantó en los primeros minutos con un ensayo que bloqueó a los rivales. Por fin, La Vila pudo jugar con el viento a favor por primera vez en mucho tiempo y eso le permitió calmar los nervios y jugar con más tranquilidad. El Gernika no podía con un adversario muy concentrado durante todo el partido. La Vila bajó un peldaño su ataque en la segunda parte pero defendió a la perfección para no permitir que el conjunto vasco se le acercara en el marcador. La tensión fue máxima aunque mayor la alegría a la finalización. Toca seguir remando para conseguir la permanencia pero ya se ha dado un paso.