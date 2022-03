Erling Haaland es la estrella del mercado y el Barça cada vez tiene más claro que puede llevarse a la pieza más cotizada. Desde el club blaugrana, tras haber sondeado tanto al jugador como a su entorno, tienen claro que el noruego desea vestirse de blaugrana a partir del próximo verano.

Haaland se ha visto seducido por el juego del Barça, por el proyecto del club, que apuesta por un equipo joven, de futuro y muy competitivo y por poder ser entrenado por Xavi Hernández. Por todo ello, desde el Barça creen que son los grandes favoritos para fichar al noruego.

Tienen ya en el club blaugrana un plan para poder acometer el fichaje, que se debería hacer a muchos años y que se calcula tendrá un coste de 250 millones de euros. Se incluye en este precio el traspaso, las comisiones, que el Barça quiere que sean mínimas, y el salario del futbolista. Para conseguir ese dinero, el Barça tiene ya varias operaciones en marcha. Una es la de CVC, que se podría cerrar en las próximas semanas. Otra es la venta del 49% de Barça Studios. El club blaugrana tiene una oferta de 350 millones de euros.

El Real Madrid, descartado

Como competidores por el fichaje de Haaland, el Barça ve principalmente al Manchester City. Por dos razones. Porque a Haaland también le seduce la idea de ser entrenado por Pep Guardiola y porque el club inglés tiene más dinero, pudiendo pagar más comisiones y no necesitando alargar la operación. En el Barça, al Real Madrid lo dan prácticamente por descartado porque creen que si Florentino Pérez ficha a Mbappé, no podrá ir a por el noruego. En el club blaugrana cuentan con otro as en la manga, el deseo del representante del jugador. Mino Raiola quiere que Haaland juegue en el Barça.