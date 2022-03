El flechazo

Una de las cosas que uno acaba aprendiendo cuando ha cumplido los años suficientes es que los sentimientos no se pueden forzar. Por si se nos había olvidado, el pasado domingo los aficionados al HLA Alicante tuvimos la oportunidad de corroborarlo. Después de haber roto nuestra anterior relación con Gerel Simmons, nos acercamos a la cita que teníamos con el recién llegado a la ciudad, Zaid Hearst, expectantes pero sin querer hacernos demasiadas ilusiones. Con nuestro ex todo había sido un tira y afloja, un querer convencernos de que le queríamos porque, al fin y al cabo, llevaba nuestros colores, hacía buenos números, estaba claro que no era mal jugador… pero la cosa no fluía. Aplaudíamos con ganas sus destellos de clase, a veces propios de un “mini Harden”, como le llamaban algunos, pero interiormente no éramos capaces de enamorarnos de él. Sus zigzagueos entrando y saliendo de la zona, sus resbalones inoportunos en jugadas decisivas, el empeño en que la última bola tenía que ser para él... todo ello hacía que no terminase de convencer a una grada que disfruta más de otro tipo de juego en el que el balón pase por más manos hasta encontrar ese triple de Pilepic, ese alley oop con Van Zegeren o esa penetración de Llompart encontrando el camino al aro.

El «efecto Hearst», a prueba ante Juaristi Todo lo que con Simmons era forzado se convirtió en un flechazo en el debut de Hearst en Alicante. Resulta paradójico decir esto de una actuación en la que el americano lanzó 21 tiros de campo, pero todo se dio de forma natural. Salvo algún lanzamiento algo forzado hacia el final del encuentro, quizá debido a la acumulación de minutos, todo lo que salió de sus manos tenía sentido, tanto los tiros como las veces que decidió que la mejor opción era pasarla a un compañero. Incluso algún triple que podría considerarse una «mandarina» por la distancia desde la que armó el brazo fue bien recibido por una grada que poco a poco iba sintiendo que la cita iba bien y la conversación fluía, hasta el punto de que, sin darnos cuenta, nos habían dado las dos y Zaid se había destapado con 37 puntazos sin amasar el balón ni hacer malabarismos. Zaid Hearst, el jugador que escapó de la guerra en Ucrania para enrolarse en el HLA Alicante Naturalmente, fue solo una primera impresión que esperemos que no se diluya en las próximas semanas, pero los que acudimos al Ferrándiz el domingo nos quedamos con ganas de una segunda cita y, sinceramente, sin echar de menos al bueno de Gerel. Al que sí que añoraremos y recordaremos durante mucho tiempo fue a otro amor que también terminó recientemente pero que en su día también nos devolvió la ilusión por seguir a nuestro equipo y nos levantó de sus asientos en no pocas ocasiones. Ignorando por completo las circunstancias de su salida, el recuerdo que deberíamos conservar de Justin Pitts no debería quedar empañado por su bajón de rendimiento de los últimos meses. En una ciudad en la que solamente unos cuantos valientes, entre los que no me incluyo, siguieron ocupando su asiento en los años más oscuros, Pitts trajo la luz y el espectáculo y nos hizo soñar. Puede que el final no fuese el mejor, pero fue una relación de más de tres años con momentos inolvidables en forma de bombas, triples lejanos y asistencias. Es uno de esos ex a los que miraremos con cariño si algún día se vuelve a cruzar en nuestro camino, pero ahora toca mirar al futuro y esperar que el juego y los resultados del HLA se estabilicen y que la sonrisa que el debut de Hearst nos hizo esbozar se mantenga en los últimos meses de la temporada.