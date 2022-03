Bochorno de un HLA sin alma (85-69)

El HLA sale de los puestos de «play off» tras un encuentro lamentable. El Lucentum es un equipo roto que no compitió en la pista del Juaristi y que acabó bajando los brazos en una segunda parte bochornosa en la que solo anotó 30 puntos. Decepción absoluta de un equipo muy irregular pese a las buenas individualidades que tiene la plantilla. Esta vez Hearst no logró salvar al Lucentum cuya puntuación se detuvo al descanso. El Juaristi, uno de los equipos más modestos de la categoría, acabó sacando de la pista a un Lucentum sin intensidad que sufrió una derrota durísima e inesperada. Desconcierta la poca intensidad que exhibió el equipo de García de Vitoria y la escasez de soluciones desde el banquillo.

Hubo luces y sombras en la primera parte de un Lucentum que siempre fue por detrás en el marcador. Tan solo Hearts llevó la regularidad en ataque ante un Juaristi que se aprovechó de sus cinco triples en el primer cuarto para dominar los primeros 20 minutos. Faltó fluidez en un HLA que jugó a tirones. Demasiadas imprecisiones y falta de solidez en el rebote. Hasta en dos ocasiones en el segundo cuarto el conjunto de Gonzalo García de Vitoria fue perdiendo por ocho puntos. En ambas el técnico pidió tiempo muerto y en ambas hubo reacción, pero tímida. Le costaba al equipo alicantino acercarse a un rival que tuvo en Savkov, Cissoko y Dijkstra a sus jugadores más acertados en ataque.

Los triples de Juaristi en el primer cuarto marcaron los primeros minutos ante un Lucentum espeso y muy limitado en ataque salvo el acierto de Hearst y los clásicos puntos de Van Zegeren bajo el aro, fundamentales para evitar una mayor desventaja.

Hearst se siguió luciendo en el segundo cuarto pero no era suficiente para un HLAfalto de más armas en ataque. El rival estaba más inspirado y llegó al descanso con un 44-39 y mejores sensaciones en todas las facetas.

No arrancó bien el Lucentum el tercer cuarto que siguió con ocho puntos de desventaja durante unos minutos. Un triple de Matulionis dio oxígeno al equipo alicantino para reaccionar tímidamente tras intensificar su defensa. Las precipitaciones no permitían al Lucentum acercarse al Juaristi y García de Vitoria se ve obligado a detener el juego con un peligroso 55-48 en el marcador. El rival alcanza la máxima renta con espectacular triple de Savkov (60-48) a falta de dos minutos para el final del tercer cuarto. Mala pinta tenía. El rebote ofensivo no permitía al Lucentum engancharse al partido en ningún momento. El acto acaba con un 64-50 que dejaba pocas opciones al equipo alicantino.

No mejoraron las sensaciones en el último cuarto. Al contrario, empeoraron. Impotencia total de un equipo roto (73-53). La ventaja se fue ampliando por momentos y la única misión era maquillar el resultado en la medida de lo posible. Trotter anotó sus primeros puntos con la camiseta lucentina, pero no sirvieron absolutamente para nada. El HLA bajó los brazos ante un rival de la zona baja que pasó por encima de un equipo. Sin capacidad de reacción y sin argumentos ofensivos ni defensivos, el equipo alicantino sale de la zona de «play off» en vísperas de recibir este miércoles a El Prat en el Pedro Ferrándiz. El equipo no se puede permitir muchos tropiezos más ni una actitud como la vista en la cancha de Azpeitia.