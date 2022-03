Con la miel en los labios

Amargo empate del Intercity ante el Marchamalo después de desperdiciar un 0-2 a favor que le ha impedido acceder al liderato en solitario de la clasificación. El conjunto de Siviero ha desperdiciado una buena ocasión de dar un golpe sobre la mesa. Con un ritmo alto daba el pistoletazo de salida el encuentro en el que los alicantinos ya llevaron a los cinco minutos el primer esférico a merodear el área de Pagola. La respuesta del Marchamalo llegó minutos más tarde en una doble oportunidad local que Alvarito dispuso para inaugurar el marcador pero sin atino final del ariete local.

Tras dicho arranque, los alicantinos vieron portería tras una acción que Benja aprovechó para superar a Pagola y situar el 0-1. Sentó bien el gol a los «hombres de negro» que pudieron aumentar la renta con llegadas de Ferroni, primero, y otra buena oportunidad en un mano a mano de Cristian Herrera al que Pagola nuevamente daba buena respuesta. Apretaba el Intercity y hacía trabajar al meta local una y otra vez. Lejos de pasar apuros en defensa, el Intercity buscaba poner tierra de por medio. Fruto del empuje, cuando el encuentro llegaba a la media hora, el equipo alicantino encarrilaba el partido a su favor, esta vez al anotar Miguel Mari el 0-2 en una frenética primera media hora idílica de los visitantes.

Con una primera mitad que los de Siviero parecían encarrilar, antes del descanso el Marchamalo aprovechó un disparo fuera del área de Alvarito para que el esférico ajustado al poste de Manu Herrera acabase en la red visitante. Ambos rivales volvieron a pisar área antes del descanso sin atino y con el marcador de nuevo abierto para la reanudación.

Tras el descanso tardó el encuentro en entrar en dinámica de ritmo y por momentos las interrupciones no permitieron al partido coger ritmo.. El Intercity tenía el botín en su poder pero el Marchamalo lleno de urgencias no estaba por la labor de que los puntos volasen de la Solana con tanta facilidad. Apretaron los alcarreños en pos del último cuarto de hora. Lo que bajo palos desbarató el meta local no podía quedar sin premio a un Marchamalo que a tres minutos para el final del partido, en una acción de Prada que asistió un esférico medido a Molina, éste aprovechó para batir a Manu Herrera de cabeza y colocar un nuevo empate para el Intercity que suma un punto insuficiente y amargo.