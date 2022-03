El HLA recibe a un Prat reforzado después de ganar al Estudiantes

Sin una identidad propia... 23 jornadas después. Al menos no una poderosa a la que aferrarse cuando el viento sopla en contra. Competir bien, competir siempre, es un rasgo que define a los equipos que se comportan como tal. No es el caso del HLA este curso. El conjunto alicantino no ha encontrado el modo de hacerse creíble a la larga, de jugar en bloque racionando el esfuerzo y el talento de manera equilibrada, de atacar la canasta del rival con una idea colectiva y no como si no hubiera un mañana, una segunda oportunidad, de defender bien posicionado y no a cámara lenta, a medio gas, con desatención.

El Lucentum, este curso, no está a la altura que le presupone su historia. Tampoco tendría por qué. Ha cambiado casi todo con respecto al último curso, su discurso técnico, también. Aceptar que no está al nivel de los dos máximos favoritos para terminar primeros la fase regular, Estudiantes y Granada, es asumible porque resulta evidente. Lo que cuesta más es comulgar con el hecho de no haber encontrado acomodo entre los nueve primeros con dos tercios de la competición ya superados. El equipo de Gonzalo de Vitoria afronta, en la visita del Prat al CT, el tercero de sus choques contra franquicias de la zona baja de manera consecutiva. Ganó con relativa comodidad a Palma (aunque necesitó que un debutante, Hearst, anotara 37 puntos) y sucumbió en Azpeitia, donde lo peor no fue el resultado, sino el cómo llegó, cómo la plantilla dio la sensación de rendirse, de sentirse inferior. A esa actitud contribuye la ausencia de valor adquirido con el transcurso de las jornadas, de depender siempre de la improvisación y el talento individual y no de una raíz a partir de la que crecer. El Lucentum recibe en la noche del miércoles (20.45 horas) al cuadro de Josep María Berrocal, aquel técnico que pasó fugazmente por Alicante en 2012, que empezó la temporada con el equipo lucentino en LEB Oro y se marchó al poco a Ucrania para dirigir al BC Donetsk. La suya es una historia singular, de idas y venidas, del fulgor de los días como ayudante de Pesic, Ivanovic o Xavi Pascual, al olvido mediático de la parte crepuscular del baloncesto FEB. En su pabellón, en noviembre, ya pasó por encima del HLA con dos cuartos de anotación soberbios (25-14 y 28-15). Pese a ser actualmente antepenúltimos, tienen un partido menos y solo dos derrotas más que el cuadro de De Vitoria. Viajaron ayer a Alicante con las dudas de dos de sus pilares ofensivos, Arnau Parrado y Andrés Ibargüen, pero con la fuerza que les da el triunfo sobre Estudiantes en El Prat, con un tiro libre de TJ Crockett, que cosió a su equipo al parqué junto a Yannick Kraag. DE VITORIA: «Es la primera vez que veo al equipo bajo de ánimo y preocupado» ► El técnico del Lucentum teme al Prat, «un conjunto repleto de talento que es un espectáculo físicamente» Tono serio, perfil bajo. La última derrota en Azpeitia, la duodécima en 23 partidos, ha hecho mella en la moral del vestuario. «Veo al equipo tocado, más triste, más preocupado. Tenemos 24 horas para revertir ese desánimo y transformarlo en confianza y energía. Es la primera vez que veo al grupo más bajo de ánimo», asegura Gonzalo García De Vitoria. El preparador vasco cree que en la cancha guipuzcoana «nos faltó acierto y no mostramos la misma energía que Juaristi, y eso nos frustró, por eso la imagen al final fue la de bajar los brazos, la de sentirnos derrotados», sostiene el preparador del HLA, preocupado por el enfrentamiento de esta noche frente a un equipo que ya supero al Lucentum en la primera vuelta. «Prat es un equipo que me encanta, repleto de talento , con jugadores con un futuro enorme. Físicamente es un espectáculo. Tenemos la presión de sabernos fuera del «play-off, así que será un encuentro complicadísimo», advierte el técnico, para quien jugar los miércoles por la noche, «no beneficia al grupo porque se siente menos arropado ahora que está más tristón». Para De Vitoria la solución a la irregularidad del equipo está clara: «Nos falta enganchar victorias, pero no es fácil meter en dinámica de juego a tres piezas nuevas (Galán, Hearst y Trotter), Ha sido como tener que empezar desde el principio», lamenta el entrenador, que reconoce que «las derrotas te minan y las victorias esconden muchas cosas». De Vitoria ve un mal evidente: «No podemos convertir en un drama cada canasta que nos meten, no podemos reaccionar con ansiedad cuando nos anotan, empeñarnos en contestar de inmediato. Ese no es el camino», dice. «Nadie tiene más responsabilidad que nadie en este equipo, tenemos todos la misma, empezando por mí», indica el técnico. El preparador vizcaíno recupera a Joan Tomás, que completó la última sesión de trabajo a un ritmo óptimo. Sumar la victoria número 12, además de para equilibrar el balance general, valdrá para no descolgarse de los puestos de «play-off» y no potenciar la sensación de curso desaprovechado, de re rendimiento coral muy por debajo de lo esperado. Hearst, que en su segunda comparecencia ya firmó números naturales, no puede ser el único camino al aro. La ayuda en defensa, frente a un rival superdotado físico, resultará capital.