Spotify y FC Barcelona: 5 claves del acuerdo de patrocinio

Barça y Spotify han decidido cantar goles a dúo. El club no da cifras del acuerdo con la plataforma musical, que reemplazará a Rakuten, Beko y Stanley en las camisetas del equipo masculino y femenino y dará su nombre al Camp Nou. Analizamos aquí las claves del nuevo patrocinador.

Patrocinio sin sombras

Desde que en 2006 Joan Laporta apostó porque Unicef fuera el primer nombre que se leyera en el pecho de la hasta entonces inmaculada camiseta azulgrana, el Barça había llevado tres logos más bajo el escudo: Qatar Foundation, Qatar Airways y Rakuten. Javier Faus, vicepresidente económico 'rosellista' en 2010, definió como una "monarquía absolutista pero tolerante" al país qatarí para defender que el Barça mandara al trasero de la camiseta a Unicef para publicitar una dictadura. Primero lució Qatar Foundation y luego Qatar Airways. Seis años y unos 200 millones de euros después se pasó a Rakuten, multinacional japonesa que entró en 2017 pagando 55 millones anuales sin peaje reputacional (desde la pandemia pagaba 30). Ahora, sin Messi, pero cediendo también el nombre del estadio, buscaba alguien que pagara más o menos lo mismo que Rakuten había llegado a pagar por el frontal de la camiseta del primero equipo (55), Beko por la de entreno (10) y Stanley por la del femenino (3,5). A la hora de buscar sustituto el Barça había recibido varias ofertas del sector de las criptomonedas. Pero después de tener que cancelar el acuerdo con Ownix, empresa de NFT por la detención de su propietario por fraude millonario en criptomonedas, el club ha apostado por una empresa sin la sombra de sospecha que puede generar entre algunas personas este sector. Además Laporta ya ha anunciado que el Barça tendrá su propia criptomoneda.

Un equipo sueco con CEO muy futbolero

Los suecos Daniel Ek y Martin Lorentzon fundaron Spotify en 2006 con la idea de crear un servicio que acabara con la piratería musical. 400 millones de usuarios al mes hasta final del año pasado confirman su buen ojo. Ek, CEO de la empresa, además de un amante de la música es también un loco del fútbol, en general, y fan del Arsenal en particular desde que su compatriota Anders Limpar jugó allí a principios de los 90. Con un patrimonio de 4.700 millones de euros, en verano se dirigió a los hinchas para expresarles su intención de comprar el club. "He apoyado al Arsenal desde que era un niño, desde que tengo uso de razón. Si Kroenke Sports and Entertainment quisiera vender el Arsenal, estaría feliz de tirar mi sombrero al ring". Los propietarios 'gunners' no recogieron el guante (o sombrero), pero ahora el cofundador de Spotify verá, como Aubameyang, su nombre unido a otro grande del fútbol.

Una alianza de 800 millones de 'followers'

Además de la potencia de la marca del Barça, a Spotify le interesa sobre todo su alta presencia en redes sociales. El club registró en junio del año pasado 400 millones de seguidores (136 millones en Facebook, 118 en Instagram, 71 en Twitter, 33 millones en Line, 12 en Youtube, 9 en TikTok y 24 millones más entre Viber, Snapchat, Weibo y Douy). Los mismos mensuales que tiene la plataforma de 'streaming', que ve en el acuerdo una buena manera de seguir creciendo.

Boicots y otras cantinelas

Pese a que en redes ya han empezado una campaña de madridistas llamando al boicot al Barça para no estar financiando indirectamente los fichajes azulgranas, la verdad es que el boicot que realmente preocupa por ahora a Spotify viene de otra parte. The Joe Rogan Experience' es el más escuchado de la plataforma, con once millones de seguidores, mayoritariamente jóvenes. En su programa encuentran altavoz teorías estrafalarias relativas al covid-19, incluida la de un médico estadounidense que ha comparado la campaña de vacunación con el Holocausto. "Se venden mentiras a cambio de dinero. Los jóvenes creen que Spotify nunca ofrecería información gravemente incorrecta. Desafortunadamente, están equivocados. Sentía que debía hacer algo al respecto", clamó Neil Young que decidió abanderar una nueva causa y quitar casi toda su discografía. Joni Mitchell, David Crosby y James Blunt siguieron al mito canadiense y, con ellos, la acciones bolsa. Una caída del 6% obligaron a la empresa a anunciar una nueva política de información relativa al virus, que pasa por enlazar sus programas a webs que proporcionen información oficial y fiable.

Un Camp Nou rebautizado

Será la primera vez que el templo barcelonista se asocia a una marca comercial, como sucede en muchos estadios europeos y norteamericanos. En la NBA los Clippers han vendido a Intuit los llamados naming rights de su nuevo pabellón por 500 millones de dólares en 23 años. Crypto.com desembolsará 700 para poner su nombre las dos próximas décadas al Staples Center, el hogar de los Lakers (y también de las Sparks de la WNBA). En Europa los acuerdos para vender el nombre del campo son más modestos. El Manchester City es el que más percibe por este concepto, 17 millones al año, por bautizar su hogar como Etihad (la aerolínea paga 75 millones en total por estar presente también en la camiseta). El Arsenal ingresó 150 millones para jugar en el Emirates Stadium durante 15 años. También roza los 10 millones al año el Atlético, que obtiene 9,7 por ponerle Wanda al Metropolitano. El Allianz Arena le reporta al Bayern de Múnich 7,3 millones. El Barça tenía previsto firmar un acuerdo de larga duración, con un mínimo de 15 años y un máximo de 30, muy habitual en este tipo de asociaciones. Pero Spotify era más partidaria de rubricar por un período más corto, algo que el club estaba dispuesto a aceptar si se cerraba el triple acuerdo con la multinacional sueca, que lucirá en la camiseta de los partidos y en la de los entrenamientos, del equipo masculino y femenino.