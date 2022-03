«Los jugadores ya tienen otra cara»

Gonzalo García de Vitoria está tranquilo. La victoria ante el Prat ha permitido a la plantilla recuperar algo de tranquilidad en vísperas de medirse este domingo(20.00) con el TAUCastelló sabiendo que una victoria les consolidaría en zona de «play off». «Todos los partidos que quedan son muy importantes. Jugamos ante Castellón, que estamos a una victoria de ellos. De sacarlo nos pone en una buena situación», señaló el técnico del HLAAlicante, que acabó muy satisfecho del encuentro del pasado miércoles en el Pedro Ferrándiz: «Quizás no convencimos a la grada o al público en general, pero fue importante. Llevo 18 temporadas dirigiendo en LEBOro y a medida que avanza la liga jugar ante los equipos de abajo es complicadísimo. Se juegan el no descender y en esta competición no hay tanta diferencia entre los equipos como en ACB».

El HLA gana pero no disipa dudas (73-63) El técnico lucentino destacó el trabajo de sus jugadores: «Son partidos muy complicados. Hicimos una cosa bien, en ataque no estaban saliendo bien las cosas pero sacamos el partido desde la defensa. A nivel anímico nos ha venido muy bien, la cara de los chicos no tiene nada que ver con la del último partido». De Vitoria reconoce que el equipo intenta estar al margen de las críticas. «Nosotros estamos en lo nuestro, en nuestra pequeña burbuja y abstraernos de las cosas que puedan venir de fuera ya sean buenas o malas. Lo que hacemos es pensar en el partido a partido, que es lo realmente importante. La semana pasada discutí con un jugador porque hacía cálculos. Si somos capaces de ganar al Castellón seguiremos en puestos de play off», señaló. Sobre la recuperación de Guillem asegura que va por el buen camino: «Guillem está como una moto a nivel anímico y con una actitud muy positiva. Cada día da un paso más. Nuestra idea es que el lunes pueda trabajar poco a poco con el grupo porque nos hace mucha falta». El técnico destacó a su rival de este domingo. «Es un club que ha ido creciendo, en su casa han perdido muy poco, compite muy bien. Es una plantilla larga, hecha para estar en play off», afirmó el técnico lucentino. De Vitoria está satisfecho con el espíritu de equipo del HLA. «Sabemos que tenemos un referente en anotación como es Hearst, que es un jugador muy anotador, pero también hay jugadores que tienen virtudes ofensivas y lo que estamos trabajando es saber leer desde las ventajas la mejor opción. El otro día el acierto no fue bueno pero hicimos muchas canastas desde la generación del pase, esa es la idea. Hay jugadores para hacer muchas cosas». Sobre Trotter, el entrenador espera una mejoría. «Está muy ansioso y muy frustrado porque juega poco. Yo intento hacerle entender que no podemos esperar a nadie, son tres jugadores nuevos que nos han parado el equipo porque tememos que volver a enseñar todo y que necesitamos ganar. Él no ha llegado en el mejor estado físico y esperemos que lo entienda y tenga la ambición de poder trabajar en lo que él puede controlar que es el día a día y mejorar y no se frustre en lo que no puede controlar que es el jugar más o menos minutos. Si es lo hace nos ayudará porque aún queda tiempo y si hay ‘play- off ‘debe llegar bien. Espero que la ansiedad le permita rendir como queremos», expresó García de Vitoria.