Hasta que la muerte nos separe

Hace un mes más o menos publiqué un libro sobre el lenguaje del amor. Es una colección de pequeños estudios lingüísticos sobre cómo hablamos cuando estamos enamorados, cómo lo expresamos, qué se dice en cada idioma, cómo nos cambian hasta los gestos y la voz cuando nos gusta alguien. Y veo que me falta un capítulo sobre deporte, porque la pasión por un club, por unos colores, por un equipo, tiene su propio lenguaje del amor. El sentimiento de posesión (#UnoDiNoi, tan preciosísimamente expresado en italiano), la admiración (¡grande!), la necesidad de contacto (juntos), el anhelo (¡quédate!), la profundidad de las emociones (Lucentum de mi alma, no quiero verte llorar…) y el juramento de amor eterno que subyace al Nunca caminarás solo (You’ll never walk alone) que cantan los fans del Liverpool son buenos ejemplos de ello. El deporte levanta pasiones y nos toca el corazón de una manera única.

En el libro también hablamos de desamor, de desencanto… y estos días, las palabras que escucho de los seguidores lucentinos se parecen más a la desafección que al amor incondicional. A pesar de que el HLA Alicante se encuentra actualmente en puestos de playoff en la LEB Oro, el juego del equipo no termina de encontrar regularidad ni de enganchar a la grada (engancharse, otro verbo que tiene mucha carga emocional). Tirando de metáforas amorosas, la afición está fría. Los chispazos puntuales del talento de Hearst (con sus 37 puntos ante Palma, un debut inolvidable), las dobles figuras de Matulionis o la intensidad defensiva de Noguerol quedan sepultados por la atonía en el campo, la falta de alma, de un estilo de juego reconocible. Y en una relación, ya lo saben ustedes, es fundamental mantener la chispa. Tener química. «Los jugadores ya tienen otra cara» El juego del Lucentum tiene que conquistar a la grada una vez más, volver a sembrar la pasión con los pases de Llompart, los triples de Pilepic, los mates de Van Zegeren, los tapones de Galán. Y la afición tiene que apoyar al equipo también en los bajos momentos, cuando más falta hace su empuje y su fuerza. Es muy fácil ser seguidor de un equipo que siempre gana, que encandila en el campo, que brilla sobre el parqué. Pero los colores se demuestran especialmente en las malas, cuando los jugadores no encuentran aro y el plan del staff técnico sale mal. Cuando menos se lo han ganado en la pista, porque será cuando más lo necesiten. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la victoria y en la derrota. Enfádense con Gonzalo, sufran con los pívots, desespérense con la defensa. Pero no olviden que esa pasión del deporte sigue ahí. Ya se escribió hace tres mil años, en el Cantar de los Cantares: el amor es fuerte como la muerte, sus brasas de fuego son llamas que resisten aun cuando parece que se apagan. Grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos ahogarlo. Perderemos partidos, jugaremos mejor o peor. Pero somos del Lucentum hasta que la muerte nos separe.