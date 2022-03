Se confirmaron las peores noticias para Rafa Nadal. Tras caer en la final de Indian Wells, el tenista visitó este martes 22 de marzo la clínica en Barcelona de su médico de confianza, Ángel Ruiz Cotorro, para valorar las molestias que le aparecieron en la penúltima ronda del Masters 1.000 estadounidense.

Nadal no volverá a entrenar hasta dentro de cuatro a seis semanas. "Presenta después de realizadas las pruebas pertinentes RMN y TAC, una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el sábado en Indian Wells", aseguró en la nota Ruiz Cotorro.

Hola todos, quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 22 de marzo de 2022

Por su parte, Rafa añadía en el comunicado: "No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo".

Llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 22 de marzo de 2022

Los torneos que se perderá Nadal

Teniendo en cuenta el tiempo de baja estimado mínimo, Nadal se perderá el Masters 1000 de Montecarlo (10-17 de abril) y, casi con total seguridad, el Barcelona Open Banc Sabadell (18-24 de abril), que este mismo martes lo destacaba como cabeza de cartel en la rueda de prensa de presentación del torneo en el RCT Barcelona.

Si la recuperación es favorable, el balear podría volver para el Masters 1000 de Madrid (1-8 de mayo). Posteriormente, solo quedaría el Masters 1000 de Roma (8-15 de mayo) antes de su nuevo asalto a Roland Garros, donde buscará levantar su 22º título de Grand Slam, a partir del 22 de mayo.