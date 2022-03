Harry Potter y la batalla de Almansa

Hacer magia es una cosa muy seria. No apta para cualquiera. Dicen que un buen mago nunca revela sus trucos… pero algunos podemos verlos en directo en el pabellón Pedro Ferrándiz, que en algunas ocasiones parece el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Allí tenemos, como la famosa escuela de magia, nuestras propias torres (Van Zegeren, Menzies, Galán, Joan Tomàs…) y, como en Hogwarts, también en el HLA Alicante se imparten clases de defensa contra las artes oscuras (¡del baloncesto!).

No me digan ustedes que no hay una magia especial en estar lesionado, sin poder entrenar en toda la semana, y de repente salir al partido y meter 17 puntos, siendo el MVP del equipo. ¿Qué clase de hechizo es ese? Pregúntenselo al capitán, pues una magia de ese calibre solo está a su alcance. Con su espada de Gryffindor derrotó a TAU Castelló el domingo pasado y espera impaciente al CB Almansa este viernes en casa.

Como bien saben los lectores de «Harry Potter», la capacidad de hacer magia necesita entrenamiento y práctica, para poder encontrar los pasadizos secretos en el campo como cuando Matulionis asiste a Jakstas (¡ay, la magia lituana!) o Pilepic encuentra huecos para lanzar desde cualquier punto de la pista. Hay que saber preparar las mejores pociones para matar el aro sin piedad, como Van Zegeren o Menzies, conjurar los hechizos de Galán para repartir tapones y bloqueos y poner a prueba toda esa brujería que esconde Carlos Noguerol cuando defiende a muerte. La magia del Lucentum es tan grande que ni siquiera Guillem Arcos necesita una escoba voladora para jugar a su particular «quidditch»; su potencia de salto le permite volar sin motor. Zaid Hearst quiso sumarse a la fiesta desde su debut en Alicante y yo diría que nos tiene reservada mucha magia sobre el parqué para lo que queda de temporada. La necesitaremos para lo que nos espera. La LEB Oro no podría estar más apretada en la mitad de la clasificación y toda ayuda es vital para seguir peleando por la Copa de las Casas… el ascenso a la Liga Endesa.

Veremos qué clase de encantamiento sale de la varita mágica de Gonzalo García de Vitoria para detener a Eddy Polanco, a Carles Bivià o a Nesbitt. Desde el Ministerio de Magia estaremos muy pendientes de todos esos trucos, hechizos y contrahechizos que se desplegarán para frenar la ambición y audacia de la casa Slytherin con Afanion. Seguro que algo esconden Alberto Carrillo y Raúl Lozano en su cámara secreta para seguir aferrados a los puestos de playoff y defender, con magia o sin ella, la sexta posición de la tabla. Su ejército de Dumbledore plantará cara a las huestes almanseñas, que arrastran la maldición de no haber ganado nunca a la casa de Gryffindor-Lucentum. Confiemos en que en esta jornada no logren romper el hechizo. Les espero en el andén 9 ¾. La batalla de Almansa nos aguarda. El Expreso de Hogwarts llega al Pedro Ferrándiz hoy a las 20:45h. Que tiemble Voldemort.