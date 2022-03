El Alcoyano merece más

El Alcoyano no pudo pasar del empate sin goles en El Collao ante el Villarreal B, en un partido en el que, por ocasiones y merecimiento, el conjunto de Vicente Parras tenía que haber sumado los tres puntos.

El Deportivo aumenta a cinco jornadas los partidos sin ganar, en las que solo ha podido lograr dos puntos, lo que ha hecho que se aleje de su sueño de poder disputar la promoción de ascenso a LaLiga Smartbank de Segunda División.

No se caracterizó el encuentro por gozar de muchas ocasiones de gol, pero sí hubo peligrosos acercamientos, sobre todo de los locales, que ponían el peligro constante de cara al marco visitante. No obstante, las oportunidades más claras fueron para el Alcoyano en un primer periodo en el que el marcador no se movió.

El dominio fue total de los locales, que no tuvieron suerte a la hora de materializar sus muchas llegadas. La primera de ellas fue a los doce minutos cuando, en un contragolpe, el portero del filial amarillo rechazó en una gran remate de Dani Vega. Mourad también tuvo sus ocasiones en el tramo final del primer periodo, primero al rematar un balón que se había quedado suelto dentro del área, pero no tuvo las suficiente puntería para introducirlo en la portería y se marchó alto; y después al no llegar por centímetros a un centro de Toni Abad.

Tras el descanso y con el empate sin goles, el partido se niveló y resultó más igualado, aunque el mayor peligro lo seguía poniendo el conjunto de Vicente Parras. Así, Mourad disparó fuera por muy poco y, posteriormente, se produjo un remate de cabeza de Gabarre a centro de Pablo Carbonell.

El dominio era alterno, pero el conjunto visitante no lograba imponer su potencial goleador. De hecho, el Villarreal B, pese a no marcar esta jornada, sigue siendo el equipo máximo anotador del grupo con 46 goles. Pero, en esta ocasión, la buena disposición defensiva del Alcoyano hizo que desapareciera por completo el ataque amarillo durante prácticamente todo el encuentro.

José Juan casi no tuvo que intervenir, y eso fue una buena noticia para el equipo de Alcoy durante todo el choque. Pero faltaba algo más. Los de Parra no conseguían equilibrar esa buena defensa con un ataque efectivo que le llevara al gol y a sumar los tres puntos.

En unas ocasiones por falta de suerte y en otras por no estar acertados ante la portería rival, el gol se resistía. Siempre estuvo el Alcoyano más cerca de conseguirlo que el Villarreal, pero el tiempo transcurría y todo indicaba que la ausencia de tantos protagonizaría el partido. Y así fue. El choque terminó como empezó y los dos equipos se repartieron los puntos.

El resultado no es malo para la parroquia local teniendo en cuenta el potencial del rival, pero repasando las ocasiones y los merecimientos, tanto la afición como los futbolistas locales se marcharon con la sensación de haber perdido una oportunidad de conseguir un resultado más positivo.

Después de este empate, el Alcoyano suma ya 40 puntos y se mantiene en la mitad de la tabla con cinco puntos de desventaja con respecto a las posición de promoción de ascenso y la misma diferencia sobre las posiciones de descenso.

En la próxima jornada, los de Alcoy viajan a Castellón, en un complicado partido ante un rival que lleva una ventaja de cuatro puntos en la tabla clasificatoria y que ya mostró su potencial empatando a uno en el partido de la primera vuelta que se jugó en febrero tras ser aplazado en su fecha inicial.

FICHA TÉCNICA

ALCOYANO: José Juan, Toni Abad (Lillo, 88), Primi, Raúl, Pablo Carbonell (Juli, 88), Imanol, Juanan, Andy (Luis Castillo, 78), Ángel López (Antón, 62), Dani Vega (Gabarre, 62) y Mourad.

VILLARREAL B: Gianni Cassaro, Pablo Íñiguez, Adrián de la Fuente, Martín Pascual, Miguel Ángel Leal, Antonio Pacheco (Carlo Adriano, 64), Alberto del Moral, Dani Tasende, Sergio Lozano, Álex Forés (Diego Collado, 64) y Juan Carlos Arana (Junehyuk, 83).

ÁRBITRO: Armando Ramo Andrés, de Zaragoza. T amarillas: Al local Ángel López y a los visitantes a Sergio y Pascual.

ESTADIO: El Collao