Generación del 23

Sevilla, veintidós de diciembre de 1927. El Ateneo celebra un homenaje a Luis de Góngora al que acude la flor y nata de la literatura española del momento. Entre los asistentes se encuentran, entre muchos otros, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén o el sevillano Luis Cernuda. Aquel día y en aquella ciudad se iba a acuñar el nombre de Generación del 27 para este grupo de escritores jóvenes y talentosos que empezaban a despuntar. Lamentablemente, tras el estallido y posterior finalización de la Guerra Civil, el destino de la mayor parte de ellos fue la cárcel, la muerte o la huida del horror y la barbarie. Como se podrá ver más adelante, no fueron los únicos exiliados...

Si este fuera un artículo sobre literatura deberíamos enumerar decenas de rasgos literarios de cada uno de los miembros de la también llamada “Generación de la amistad”. Pero como no lo es, vamos a centrarnos en solo uno de ellos, probablemente uno de los más importantes y seguramente el que mejor resiste un paralelismo con el rugby (más adelante veremos que no el único): lo que podríamos mal llamar, permítanme la licencia, “la individualidad al servicio del colectivo”. Y es que la heterogeneidad del grupo hacía que cada miembro se retroalimentara de las creaciones de los demás, convirtiéndolas en sustancia propia y, por ende, en una futura nueva creación con la que enriquecerse a sí mismos y, por extensión, a toda la Generación del 27. Precisamente no hay deporte más solidario y al que peor le siente el individualismo que el rugby. En el oval, se trata de poner lo mejor de cada uno -la cara incluida- por el bien del grupo. Los compañeros son una familia y lo que cada uno hace repercute directamente en el colectivo. Es, sin reservas, el uno por el todos.

EL MÉTODO SANTOS

Madrid, veintitrés de julio de 2013. Santiago Santos firma como nuevo seleccionador español y pocas semanas después vuelve a poner sobre la mesa “la revolución francesa” que Bryce Bevin, su antecesor en el cargo, había enterrado durante su etapa al frente del XV del León. El técnico madrileño tenía claro que, ante la fortaleza de las ligas galas -algo así como la NBA del rugby- y la debilidad de la División de Honor española, había que aprovechar la normativa sobre elegibilidad internacional para subir el nivel de la selección. Y así lo hizo: amparándose en la regla 8 de World Rugby que le permitía seleccionar a jugadores franceses hijos o nietos de españoles y con el inestimable scouting de su ayudante Jean-Michel Aguirre, Santos convocó desde sus primeros partidos a profesionales del más alto nivel en Francia. Jugadores como Gautier Gibouin, Guillaume Rouet, Sebastien Ascarat, Mathieu Peluchón, Charly Malié, Franck Labbé o Beñat Auzqui fueron los primeros. Con estos hombres, nacidos todos ellos al otro lado de los Pirineos cuyos padres o abuelos se habían exiliado durante la posguerra, el seleccionador conformó su primer núcleo duro. A estos habría que sumar a los jugadores españoles que militaban en clubes franceses (Pinto, Barrera o Nava, entre otros) y a los más destacados de la División de Honor… y voilà!: Santi Santos ya tenía las piezas con las que afrontar el primer ciclo mundialista (2015-2018).

DE LOS BROTES VERDES...

Con buenos mimbres pero con el equipo aún por ensamblar, España arrancaba 2015 fuera de los veinte primeros del ranking de World Rugby. Sin embargo, ya desde los primeros partidos se vislumbró que, aparte de la alineación, algo estaba cambiando con el nuevo cuadro técnico. El balance final de la temporada confirmó esas buenas sensaciones: con alrededor del 75% de jugadores procedentes de clubes franceses, España finalizaba tercera del VI Naciones B tras ganar en febrero por primera vez a Rusia en doce años y en junio en Portugal tras dos décadas sin hacerlo.

En 2016 y 2017, de la mano del “conseguidor” Jean-Michel Aguirre, siguieron llegando nuevos jugadores procedentes de las ligas profesionales galas (Barthère, Bélie, Perrin, Lucas Guillaume o Quercy) que engrasaron aún más el engranaje del XV del León. En dicho bienio, además de ganar a habituales selecciones mundialistas como Uruguay y Namibia, España consiguió ser 18ª en el ranking -hoy es 15ª- y volvió a repetir como tercera potencia en el Rugby Europe International Championship (el nombre oficial del VI Naciones B). El “método Santos” continuaba mejorando sus prestaciones y, con el Mundial de Japón 2019 en el horizonte, ya empezaba a dar resultados.

… A LA INFAMIA DE IORDACHESCU

Bruselas, 18 de marzo de 2018. Hace un frío que pela en “la capital de Europa”. El pequeño Little Heysel, un pleonasmo en sí mismo, roza el lleno con apenas tres mil espectadores. España, tras ganar a la otrora inalcanzable Rumanía y aplastar a Alemania en Madrid, llega al partido decisivo dependiendo de sí misma y con todo a favor. En la expedición española nadie se fía del árbitro rumano Vlad Iordachescu -designado por su compatriota y presidente de Rugby Europe, Octavian Morariu- pero todos saben que están ante el partido de sus vidas. Si el XV del León gana a Bélgica, un rival netamente inferior, volverá al Mundial veinte años después. De no hacerlo serán los rumanos, sempiternos mundialistas, los que acudan Japón 2019. Así pues, como en una peli de Ed Wood, nada nos salía medianamente bien y los belgas, entre errores de los Leones y la más que discutible imparcialidad del colegiado, se marchaban al descanso con un más que sorprendente 12-0 que complicaba mucho las cosas. Ante esto, era de esperar que en los siguientes cuarenta minutos los Leones arreglaran el entuerto. Pero no. Como reza la ley de Murphy, “si algo puede ir mal, irá mal”. Y el asunto todavía fue a peor. En la segunda mitad, el arbitraje más tendencioso de la historia del deporte mundial dinamitó las ilusiones de nuestro rugby y de muchos aficionados españoles que, por primera vez, se habían interesado por la Roja del balón que bota raro. La derrota 18-10 alejaba a España de la Copa del Mundo, dejaba varias escenas dantescas a la conclusión del partido (con varios jugadores encarándose a Iordachescu) y un final abrupto -para muchos definitivo- del sueño mundialista. Para muchos sí… Para Santiago Santos y sus hombres no.

FRANCIA 2023

Decía Vittorio Gassman que “el único error de Dios fue no haber dotado al hombre de dos vidas; una para ensayar y otra para actuar”. Pues bien, el deporte siempre da una revancha. Y la de España tenía nombre y apellidos: Mundial de Francia´23. El hecho de jugar una Copa del Mundo en su Francia natal hizo que muchos de los hispanofranceses que pensaban “cortarse la coleta” a nivel de selección no lo acabasen haciendo. Merecía la pena un último intento. Con la columna vertebral aún a bordo y la progresiva incorporación de savia nueva cocinada a fuego lento en el rugby profesional galo -como Futeu, Zabala, Gimeno o Munilla- el equipo era aún más fuerte que en el pasado ciclo.

Pero el inicio de la fase de clasificación no fue precisamente el esperado. En los primeros tres partidos, los Leones sufrieron tres derrotas que alejaban casi definitivamente la Rugby World Cup. El eterno retorno al fracaso volvía a planear sobre una España que necesitaba ganar los seis partidos restantes. Pero el milagro se produjo. Dos victorias ante Países Bajos (ambas por paliza) y Rusia (la segunda de ellas con un ensayo agónico de Ovejero “a lo gol de Iniesta” en el último segundo) ponían la primera piedra. Ya “solo” faltaba rematar la faena en casa ante las potentes Rumanía y Portugal. Y en ambos partidos, llevados en volandas por un Central entregado, los Leones culminaron la obra: España, por fin, volvía a una Copa del Mundo veinticuatro años después.

¿Y AHORA QUÉ?

Es evidente que nuestro rugby nunca tendrá un Lorca o un Alberti. Pero sí tiene un enorme potencial (hasta ahora) dormido. Haber disputado únicamente un Mundial en los últimos 45 años es demasiado poco para un país como el nuestro, con lo que el pasaporte a Francia‘23 era fundamental. Estar en la cita universal supondrá un espaldarazo a todos los niveles (ingresos, presencia en los medios, número de licencias, etc…) que la F.E.R. debe aprovechar para que, de una vez por todas, el del balón ovalado deje de ser el patito feo de los deportes de equipo en España.

Al final Santiago Santos llevaba razón cuando, allá por 2013, tras ser nombrado seleccionador, tenía claro que había que echar un ojo en el país vecino para hacer competitivo al XV del León. Irónicamente, el entrenador madrileño sabía sin saber que, en el camino al Mundial, el punto de partida y el destino final confluían en Francia y que, al final, los Rouet, Pinto, Quercy, Malié o Gibouin iban a acabar siendo siendo la particular “generación del 23” del rugby español. La que nos ha devuelto al lugar donde siempre tuvimos que estar...