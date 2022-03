La Nucía se encumbra en Murcia

La Nucía e Intercity mantienen el pulso en lo alto de la tabla con dos victorias de mérito que descuelgan al Hércules de la lucha por el ascenso directo. El conjunto nuciero buscaba en un idílico escenario como la Nueva Condomina el refrendar su nombre en letras de oro y asestar un nuevo golpe en el feudo de un histórico como el Real Murcia. Los de César Ferrando buscaban asentar su liderato ante un conjunto pimentonero que necesitaba los puntos para seguir aferrado a los puestos de promoción.

Y consciente de que para dar el salto de categoría hay que dar golpes encima de la mesa, los alicantinos partieron en Murcia con caras largas, pues a los dos minutos de juego una pérdida de estos supondría que Pablo Ganet aprovechase el regalo para desde la frontal del área anotar con un disparo seco el 1-0.

No se descompusieron pese al gol los visitantes que fueron rápidamente a por el empate, primero en ocasiones de Javi Cabezas cuyo disparo saldría por encima del marco local y una nueva acción antes del cuarto de hora que Moisés cabeceaba desviado del marco de Gallego. A la tercera llegó el empate para los nucieros que empujaron hasta que Javi Cabezas, tras una acción ensayada, aprovechó a batir al meta local y volver así a equilibrar el partido.

Los visitantes, más cómodos sobre el Enrique Roca, empezaron a trenzar en busca de dar la vuelta al marcador y nuevamente pisó área tras cazar Romera un esférico en el segundo poste que no acertaría a ejecutar a la red. Maniatados los locales por el orden del equipo de Ferrando, estos no volverían hasta la media hora a llevar peligro sobre el área de Valens, en una acción de Pablo Haro que no encontró la red alicantina. Los últimos picotazos de la primera mitad los puso en La Nucía Rubén Saiz que llevó en un par de oportunidades el peligro sobre el área local, sin opción a darle finalmente la vuelta al marcador antes del término del primer periodo. Los visitantes, que sufrieron el golpe inicial del gol murciano, supieron recomponerse rápidamente y gozaron de acciones para revertir el marcador antes del paso por vestuarios.

En la reanudación, el control del choque seguía recayendo en una Nucía seria y asentada que apenas concedería opción al Real Murcia de llevar peligro. Poco a poco, los de César Ferrando inclinaban la posesión hacia el área local y merced a ello, tras un saque de esquina, unas manos en el área local sería preludio del 1-2. Llegaría el premio visitante desde el punto de castigo cuando Fofo, tras batir a Gallego daba la vuelta al marcador.

La Nucía , sin sufrir

El fuerte nuciero atrás y la urgencia y ansiedad pasaba a estar el tejado de un Real Murcia que por necesidad, con más corazón que cabeza iba a volcar el juego sobre el área de Valens. No era fluido a la hora de generar peligro sobre el área alicantina y los de Ferrando resistían bien, con orden atrás y buscando a la contra la opción de apuntillar a los granas.

Sin pasar apuros, los alicantinos fueron viendo cómo el reloj corría en contra de un Real Murcia timorato, sin ideas y que no era capaz de encontrar la manera de perforar las líneas forasteras. Con excesivos parones en la segunda mitad, el descuento se fue hasta los ocho minutos pero ni con esas los locales encontraron el área de Valens más allá de algún que otro esférico que sobrevoló la misma sin certeza alguna de encontrar rematador. Al final, a base de orden, trabajo y paciencia La Nucía asaltó el Enrique Roca para dejar allí grabada una página más de su historia y seguir metiendo en apuros a los locales que ven como la fase de ascenso va a estar cada vez más cara. Mucho mérito del conjunto rojillo que, junto al Intercity, se quedan solos arriba.