La selección española sub-19 está obligada esta tarde (18 horas, estadio Gillermo Amor) a ganar al menos por dos goles de diferencia a la selección de Dinamarca para certificar su clasificación para la próxima Eurocopa, que se disputará en Eslovaquia del 18 de junio al 1 de julio. De no conseguirlo, habría que esperar a un posible desempate que se decidirá mediante la normativa del juego limpio, es decir, pasa quien menos amonestaciones o expulsiones hubiera sufrido en el torneo, que se redujo a un triangular después de la expulsión de Rusia decidida por la UEFA como consecuencia de la invasión de Ucrania.

El empate ante Austria de la semana pasada en el Olímpic Camilo Cano de La Nucía (2-2) en la jornada inaugural de esta fase de clasificación que se está disputando en tierras alicantinas y de la victoria de los centroeuropeos sobre el rival de hoy de La Rojita (2-0) el pasado sábado, hace que España tenga que imponerse al combinado vikingo por más de un tanto de diferencia para poder estar en Eslovaquia en la fase final del Europeo de la categoría.

El central alicantino Cristian Mosquera formará de inicio en el equipo que entrena Santi Denia

Al equipo que dirige Santi Denia le valdría también un 2-0, pese a que con este marcador igualaría en todo con Austria en la clasificación del grupo. En este caso, la normativa de la UEFA determina que el desempate se decide por el número de tarjetas mostradas por los colegiados y los austriacos parten con desventaja en este aspecto debido a la expulsión de uno de sus jugadores en su partido con España.

Pese a ello, tanto el seleccionador como Nico Serrano, capitán del equipo nacional sub-19, recuerdan que «desde antes de empezar sabíamos que tendríamos que ganar este último partido por lo que no cambia apenas nuestro guion». Una circunstancia favorable para el conjunto español es que Dinamarca no tiene ninguna opción de clasificación. Sobre la posibilidad de que el partido pueda disputarse con lluvia y el campo pueda ponerse pesado como ocurrió ante Austria el pasado miércoles, Santi Denia dijo que «es algo que no podemos controlar, pero sabemos que están trabajando mucho con el terreno de juego para que esté en las mejores condiciones».

El acceso al campo es gratuito y el partido se podrá ver en directo por la web oficial de la Federación Española

Con todo ello, la posible formación inicial de la selección española sub-19 ante Dinamarca sería la integrada por Álex Padilla, Hugo Novoa, Jesús Vázquez, el central alicantino de 17 años Cristian Mosquera, ahora en el Valencia, Juanlu, Zúñiga, Nico Serrano, David Navarro, Artero, Ilias Akhomach y Torre Carral.