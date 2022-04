En el verano de 2003, un compañero de carrera me regaló un ejemplar de «Cien años de soledad». Yo había visto el libro en casa de mi abuela, y el título no podía atraerme menos. Nunca había leído nada de Gabriel García Márquez; aquello tenía pinta de ser un coñazo. Pero Alfonso, mi amigo, me había hablado entusiasmado de algunas escenas del libro, de unas mariposas amarillas que lo inundan todo y de unas páginas que me cautivarían sin dudar, así que decidí darle una oportunidad. Y me atrapó por completo. Aquel verano no pude leer nada más. Estaba increíblemente inmersa en el universo de Macondo, ese que envuelve la vida de la familia Buendía a través de siete generaciones. Incardinar historias que parecen repetirse me hace ver las similitudes entre una de las obras cumbre de la literatura universal y nuestro particular Macondo, el HLA Alicante, donde nuestros Buendía son una familia lucentina de jugadores y técnicos que nos deja entrever sus historias, las idas y venidas, los sueños y las guerras, impregnadas igualmente del realismo mágico del baloncesto. Personajes como Aureliano Buendía, que se salva de morir en varias ocasiones, son como ese equipo que cada jornada trata de esquivar la derrota que lo condene al descenso incluso cuando es capaz de dispararse en el pecho a sí mismo, como hizo el coronel. La soledad es una constante, una sombra que acecha en cada página a Úrsula, a Jose Arcadio… como esa soledad plomiza que lo impregna todo en el silencio del bus de vuelta tras la derrota, como ocurrió esta semana tras perder en Cáceres; esa soledad del primer entrenador que vive solo lejos de su familia y ha de afrontar el devenir de la competición con la única compañía de su reflejo en el espejo. Esa soledad de competir en otra ciudad, en otro país, a cientos de kilómetros de los tuyos.

Esa soledad cuando en la cancha no salen las cosas y ni siquiera el aplauso de tu afición es capaz de consolarte. Pero «Cien años de soledad» nos enseña que por mucho que duren las malas rachas (en Macondo estuvo lloviendo casi cinco años seguidos), siempre vuelve a salir el sol. La magia, como en la novela del Nobel colombiano, no nos abandona, y si no recuerden el intenso final del encuentro contra Almansa hace una semana, cuando en nueve décimas la magia de Rolandas Jakstas nos hizo ganar un partido que estaba perdido a falta de un segundo. ¡Esa no la viste venir, Gabo! Paso atrás del HLA Alicante en un día gris Macondo muere después de cien años de soledad. Pero esa no será nuestra condena, nuestra suerte. Nuestro club sabe resurgir de sus cenizas y, por mucho que llueva durante semanas, hemos aprendido a caer y a levantarnos. Vienen las derrotas pero lucharemos por las victorias, porque aún queda mucha liga. No moriremos de soledad: la Kali Nord lleva 25 años a nuestro lado, animando y sosteniéndonos. Y serán muchos más. Con su impulso y con el trabajo constante de la Fundación Lucentum, me juego lo que quieran a que tendremos en Alicante, para mayor gloria de García Márquez, cien años de baloncesto.