Después de once años de ausencia, España volverá a contar con una prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross y lo hará en la ciudad alicantina de Benidorm. La localidad turística ha sido incluida, junto a Beekse Bergen (Países Bajos) y Amberes (BéLgica), como una de la tres novedades del calendario para la temporada 2022-2023. La carrera en tierras benidormenses se celebrará el 22 de enero de 2023 y contará con los mejores especialistas del mundo, tanto en categoría masculina como femenina.

La presentación de esta prueba, de nueva creación, ha tenido lugar este martes en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), en Madrid, donde han estado presentes el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Luis López Cerrón, el presidente del CSD, José Manuel Franco, Pascual Momparler director técnico de la RFEC y CEO de Momparler, el ciclista de Villajoyosa, Felipe Orts, actual campeón de España y el mejor especialista de ciclocross de la historia de España, la asturiana Lucía González, campeona de España femenina, y Kevin Suárez, actual número 26 del ránking mundial.

Hasta hace once años, la Copa del Mundo de Ciclocross solo se había disputado en el País Vasco dentro de la geografía española. La última ocasión fue en el año 2011, en la localidad vizcaína de Igorre. Ahora, Benidorm coge el relevo con el objetivo de mostrarse al mundo y demostrar que es capaz de organizar un evento de estas características a nivel mundial.

El alcalde, Toni Pérez, destaca que “es un nuevo reto para la ciudad. Han pasado demasiados años desde que España no acoge una prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross. Abrir el año 2023 con una una gran prueba que acerque el mundo del ciclismo, todavía más a Benidorm, era una gran oportunidad y permitirá a Benidorm devolverle al mundo del ciclismo lo mucho que nos da. Benidorm es líder turístico con una gran atracción en país centroeuropeos, donde esta modalidad de ciclismo es muy seguida y, por lo tanto, la Benidorm CX Costa Blanca es una gran herramienta promocional”.

Por su parte, el campeón de España, Felipe Orts, es uno de los más ilusionados, por la posibilidad de poder correr cerca de su Villajoyosa natal y poder sentir el aliento de sus familiares, amigos y de toda la afición española. Incluso, sueña con poder meterse entre los cinco primeros, por primera vez en la Copa del Mundo. “Creo que es una oportunidad para demostrar que el ciclocross está de moda y que mueve mucha gente. Es una alegría, también como aficionado, ver que la mejor competición del mundo vuelve a España y que lo hace en Benidorm, tan cerca de mi casa. No me atrevo a vaticinar un resultado, pero el objetivo será estar entre los diez primeros y, con la motivación extra de correr en casa, optar a todo. Aunque sé que es muy difícil y nunca lo he conseguido, sería un día muy bonito para meterme en top5 de una Copa del Mundo, por primera vez”

José Manuel Franco, presidente del CSD, ha destacado que “la Copa del Mundo de ciclocross Benidorm Costa Blanca 2023 es una prueba que constituirá un ejemplo de inclusión e igualdad. Celebro especialmente que la dotación de premios sea idéntica para hombres y mujeres y que se persiga una visibilidad paritaria”.

Pascual Momparler ha recordado que “hace tiempo que nos propusimos el reto de crear una de las grandes carreras que faltaban en el calendario deportivo de España: una prueba de la Copa del Mundo de ciclocross. Lo hemos conseguido y ahora España figura en ese selecto club de países organizadores de esta competición. Quiero dar las gracias a la Diputación Provincial de Alicante y al Ayuntamiento de Benidorm, que nos abrió sus puertas de una forma increíble, ayudándonos en hacer esto realidad. Esto es un premio a todo el conjunto de organizadores, federaciones terrritoriales, RFEC, ciclistas, medios de comunicación… Para todos los que, desde hace tantos años, están luchando por el ciclocross a nivel nacional”

José Luis López Cerrón ha señalado que “el ciclocross en España ha experimentado en la última década un interesante crecimiento y desarrollo que ha traído consigo la aparición de más y mejores estructuras, carreras y de una excelente generación de corredores. El regreso de España al calendario de la Copa del Mundo, con el nacimiento de la prueba Benidorm Costa Blanca es la guinda a este proceso y el merecido premio a todo el ciclocross nacional por su labor durante estos años”.

El calendario de la Copa del Mundo de la temporada 2022-2023 estará compuesto por las siguientes carreras: 09/10 – Waterloo (Estados Unidos), 16/10 – Fayetteville (Estados Unidos), 23/10 – Tabor (República Checa), 30/10 – Rucphen (Países Bajos), 13/ 11 – Beekse Bergen (Países Bajos), 20/11 – Overijse (Bélgica), 27/11 – Hulst (Países Bajos), 04/12 – Amberes (Bélgica), 17/12 – Val di Sole (Italia), 26/12 – Dendermonde (Bélgica), 15/01 – Zonhoven (Bélgica), 22/01 – Benidorm (España) y 29/01 – Besançon (Francia)