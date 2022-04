“Alicante tiene todo lo que buscaba profesional y personalmente”

Sanyo Gutiérrez es una de las atracciones del World Padel Tour que se está disputando esta semana en el Centro de Tecnificación. Argentino pero totalmente instalado en Alicante donde muestra su eterna calidad

¿Cómo llega físicamente tras una semana exigente en Doha?

Doha no fue mi mejor torneo. Jugué con mi sobrino y nos eliminaron en primera ronda, así que el desgaste físico no fue muy grande. Tuvimos los dos viajes largos, pero después he podido descansar y preparar el torneo de Alicante de la mejor manera.

¿Y anímicamente?

Preparado para Alicante. Ahora mismo es mi lugar de residencia, donde estamos viviendo y dónde espero estar mucho tiempo. Creo que ya empiezo a jugar como local.

¿Se sientes cómo tal?

Sí, creo que ya hago de local en Alicante porque una vez tomé la decisión de venir aquí –bueno, hay gente que no sabe que vine y me cruzo por la calle y me preguntan si estoy de vacaciones y no se entera, pero tampoco soy de dar esas informaciones en redes y demás- pero bueno, yo ya me siento local en Alicante.

¿Por qué te decidió por Alicante?

Siempre que veníamos a jugar me gustaba mucho el clima, la gente, la calidad de vida… No conocía mucho, pero conocía toda la zona de la Playa de San Juan y bueno, el cambio lo hacemos cuando nace mi hijo. Me puse a pensar y quería darle una vida cerca del mar y de buen clima; creo que Alicante tiene buena gente, buen ambiente y sobre todo el clima ayuda muchísimo.

¿Qué factor diferencial tiene la ciudad para el pádel?

A parte del clima, cuando tomé la decisión de venir tuve en cuenta mi buena relación con Juan Carlos Ferrero. Se lo comenté a él porque estábamos tomando un café en un torneo aquí en Alicante, me contó que querían hacer algo con el pádel y me dijo que querían hacer algo con mi imagen en su academia. Llevar todo el tema del pádel me parecía interesante y fue un motivo más para venir. Tengo mi academia, mi casa y un lugar para recibir a chicos de todo el mundo donde pueden estudiar y buscar ser jugadores profesionales de pádel. Tienen todas las instalaciones a su disposición para venir a formarse y vivir aquí. El concepto de academia, que se ve mucho más en el tenis, en el pádel no existe y creo que con este proyecto somos de los primeros en ofrecerlos.

¿Cómo han sido sus primeros meses aquí?

Alicante me recibió muy bien y cada día me gusta más. Nos estamos acomodando, todavía no tenemos nuestra casa y estamos esperando nuestro querido hogar, así que acomodándonos poco a poco. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos gusta. Tengo todo lo que necesito a nivel profesional y a nivel familiar tiene todo lo que estábamos buscando, así que estamos muy cómodos.