El Villarreal recibe este miércoles al Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en un duelo en el que se pondrá a prueba el 'efecto Emery' ante el potencial del conjunto alemán, ya que desde la llegada del técnico vasco al Villarreal han superado todas sus eliminatorias europeas.

Aunque los alemanes parten como favoritos, tanto por historia como por potencial, el Villarreal es el vigente campeón de la Liga Europa y ha demostrado desde la llegada de Emery, la pasada campaña, una alta capacidad competitiva en Europa. Esta es la tercera ocasión en la que el club castellonense alcanza los cuartos de final de la Liga de Campeones, ronda que lograron superar en la campaña 05-06 al eliminar al Inter de Milán, mientras que en la temporada 08-09 fueron eliminados por el Arsenal.

El Villarreal afronta esta eliminatoria con las dudas que han generado las dos últimas derrotas en la Liga ante equipos en zona de descenso, lo que les ha alejado de la pelea por las plazas europeas.

En el capítulo de bajas, Emery no podrá contar con el lesionado de larga duración Alberto Moreno, a la que se suma la posible ausencia del delantero Boulayé Dia, que regresó con problemas musculares de su selección. La buena noticia llega de la mano de Samu Chukweze, que parece recuperado de sus molestias musculares. Con ello, todo hace indicar que el técnico Unai Emery pondrá en el once el que puede ser su equipo tipo, ya que no tiene lesionado a ninguno de sus habituales o fijos en el once.

Su rival llega al duelo tras una clara victoria por 1-4 ante el Friburgo que, sin embargo, tendrá un tercer tiempo en los despachos debido a una confusión que llevó a que los bávaros jugasen por unos segundos con 12 jugadores. Si esa situación causa nerviosismo en el grupo y afecta la concentración de cara al partido de mañana está por verse. En lo deportivo, no obstante, puede decirse que el Bayern llega en un buen momento.

El entrenador, Julian Nagelsmann, parece haber dejado atrás un experimento altamente ofensivo -renunciando a un defensa para tener un hombre más adelante- y ha vuelto a jugar con una defensa de cuatro y es de esperar que ese esquema se repita contra el Villarreal. Nagelsmann ha admitido que hay "tres o cuatro posiciones" en las que no ha tomado una decisión definitiva para el miércoles

Una es en la defensa donde podría apostar por el regreso a la titular de Niklas Süle, que reapareció con unos pocos minutos ante el Friburgo tras una larga lesión. Otro regreso podría ser el de Alphponso Davies en el lateral izquierdo. Eso podría o bien sacar del equipo a Lucas Hernández o bien hacer que pasase al centro de la defensa, probablemente en detrimento de Dayot Upamecano. Sin embargo, Nagelsmann ha dicho que no piensa realizar muchas rotaciones por lo que es de esperar que no rearme por completo la línea de cuatro.

La última duda está entre Serge Gnabry y Leroy Sané. El experimento de Nagelsmann de jugar con tres defensas apuntaba a lograr que jugarán juntos Sané, Gnabry, Thomas Müller, Kingsley Coman y Robert Lewandowski. Con la defensa de cuatro tiene que renunciar siempre a uno de ellos, y habitualmente la decisión está entre Gnabry y Sané. Sin embargo, Nagelsmann es un entrenador que suele agotar los cinco cambios que muchas veces le sirven para replantear al partido.

Alineaciones probables

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Capoue, Parejo, Lo Celso, Yeremy Pino; Gerard Moreno y Arnaut Danjuma.

Bayern: Neuer, Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; y Lewandowski.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

VAR: Stuart Attwell (Inglaterra)

Estadio: La Cerámica

Hora: 21.00 CEST - 19.00 GMT