Vicente Parras, entrenador del Alcoyano, mostró en la rueda de prensa previa al partido frente al Linense su preocupación, más que por su futuro en el banquillo del equipo, por el rumbo que puede tomar el club a partir de ahora.

Parras, que tiene un acuerdo verbal para seguir pero no acaba de ratificarse en la firma de la renovación por la indefinición de los propietarios del club, aseguró que "en mi día a día no me está afectando, estoy al cien por cien centrado en los objetivos del equipo, pero sí que es verdad que me preocupa la dirección que puede tomar el club y lo que quiere ser".

El técnico, que se mostró convencido de que el Alcoyano conseguirá el objetivo principal de la permanencia, explicó que tener un equipo en la Primera RFEF supone estar más cerca del fútbol profesional y que ello significa "unas exigencias a todos los niveles, no solo deportivos, también a nivel de organización de la entidad".

Vicente Parras, que cumple su tercera temporada en el Alcoyano al que ha llevado de Tercera División a la Primera RFEF, admitió que las negociaciones, tanto de él como del director deportivo José Luis González, están estancadas desde hace semanas.

"Van más lentas de lo que a todos nos gustaría, pero también hay que entender la situación del club", pidiendo a continuación tranquilidad para que el acuerdo sea finalmente posible.

Sobre el partido de este sábado ante el Linense y la necesidad de volver a ganar tras seis partidos sin lograrlo, el técnico explicó que espera un partido "muy cerrado" frente a un rival que vendrá "a replegarse" y tratar "de pillarnos a la contra. Ellos vienen de dos buenos resultados en casa del Real Madrid Castilla y Castellón. Se trata de un equipo muy bien trabajado".

Parras apuntó que esas "ganas de agradar" que tiene el equipo en El Collao le está llevando a que en casa le cueste conseguir los resultados que obtiene como visitante.

"Hemos de conseguir que la velocidad no se transforme en precipitación, hemos de encontrar la pausa. Afortunadamente El Collao está siendo ejemplar con el equipo y tiene mucha paciencia con nosotros. Tenemos muchas ganas de cambiar y que vengan las victorias", finalizó.

Por su parte, el defensa Primi Férriz, indicó que el partido frente al Linense es una excelente oportunidad para reencontrarse con la victoria después de seis jornadas y ofrecer una victoria a la afición, con la que cree que el equipo está en deuda por esos dos meses que lleva sin ganar en El Collao.

"El equipo no ha tenido esa pizca de suerte que en muchos momentos se necesita para decantar los partidos a su favor. El vestuario se está mentalizando durante la semana de que todo va a cambiar y frente al Linense conseguiremos esa victoria que últimamente tanto se nos está resistiendo", comentó.

Primi Férriz calificó al Linense como un "muy aguerrido" que "sabe jugar muy bien sus bazas" como visitante, pero confía contrarrestar el potencial de su rival con el apoyo de la grada y que vuelva a darse "esa conexión entre equipo y afición para que nos den ese aliento para conseguir los tres puntos".