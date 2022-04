El Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes) que impulsa la Fundación Trinidad Alfonso del empresario Juan Roig, presentó este viernes la décima edición de este programa dedicado a apoyar a deportistas valencianos con una cifra de 140 becados en esta temporada 2022, de los cuales hasta 53 son caras nuevas.

El objetivo, como cada año, es lograr que este ciclo olímpico sea muy exitoso y conseguir una amplia delegación en los próximos Juegos de París, para los que faltan poco más de dos años.

Estos 140 deportistas están distribuidos en las tres categorías existentes desde el origen del programa: 37 se incluyen en el nivel «Élite» y recibirán una ayuda que oscila entre los 12.000 y los 16.000 euros; 43 en la categoría «Promesas» con una cuantía que va desde los 6.000 hasta los 8.000; y 60 integrantes de la categoría «Vivero», los más jóvenes, que recibirán una asignación que varía entre 2.000 y 3.000, según sus resultados.

Bajo el lema «Revolución valenciana» se celebró esta presentación en la pista central de L’Alqueria del Basket del Valencia Basket, club del que Roig es máximo accionista, en el décimo aniversario tanto de la Fundación como del Proyecto FER, un año en el que las becas supondrán una inversión de un millón de euros que Roig aportará de su patrimonio.

Durante esta década se han concedido 1.126 becas a deportistas, con casi paridad, el 55 % para hombres, el 45 % para mujeres, y se han concedido ochenta becas de FER Entrenadores, un programa que, en este caso, cumple cinco años. La inversión total destinada por Roig al Proyecto FER, que comenzó en 2013 con solo diecisiete deportistas, en estos diez años se ha cifrado en ocho millones de euros.

«Hemos querido establecer un cierto paralelismo entre la Revolución francesa, un importantísimo acontecimiento histórico de finales del siglo dieciocho con la «Revolució Valenciana» que ha de experimentar el deporte valenciano de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París de 2024», explicaron desde el Proyecto FER.

El presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, repasó el año 2021 para la entidad y valoró el regreso de los atletas populares al Medio Maratón y Maratón Valencia, sobre los que apuntó que son la esencia y el alma de estas pruebas. «Es importante, por supuesto, conseguir grandes marcas para consolidarnos internacionalmente, pero casi o más relevante es la presencia de los atletas amateurs, que son los que dan pasión», agregó.

«De cara a finales de este año vamos a por los 20.000 en el Medio y a por los 30.000 en el Maratón. Y por supuesto vamos a por lo máximo en cuanto a las marcas. No paramos de soñar con la llegada de más récords» afirmó.

Además, el máximo responsable de la Fundación reiteró que uno de los grandes objetivos de la entidad es convertir a la Comunitat Valenciana en la Comunitat de l’Esport, en un núcleo de referencia a nivel nacional.

«Tenemos diferentes estrategias para llevar a cabo esta iniciativa, pero, sin duda, una de las principales es atraer todo tipo de torneos a nuestro territorio. Un buen ejemplo ha sido el año 2021, curso en que la Comunitat acogió el Eurobasket femenino de baloncesto y el Mundial femenino de balonmano. Pero también colaboramos en otros grandes eventos», siguió.

Por último, Gómez expresó que el balance del 2021 es positivo y están satisfechos con los resultados de las acciones que pusieron en marcha durante los años más difíciles de la pandemia.

«Hemos ayudado a que la crisis no se haya reflejado en un abandono masivo del deporte por parte de los más jóvenes. Las licencias federativas no solo no han disminuido, sino que han crecido», finalizó.

Al acto, además de la mayoría de los deportistas becados, asistieron, entre otros, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, así como diversos presidentes de federaciones españolas como Jorge Garbajosa (baloncesto), Raúl Chapado (atletismo), Jesús Carballo (gimnasia), Francisco Blázquez (balonmano), Alfonso Feijoo (rugby) y Jesus Castellanos (taekwondo).

También estuvo presente una delegación del Valencia Basket, encabezada por su presidente Vicente Sol) representantes de los clubes de fútbol de la Comunitat como Fernando Roig, máximo accionista del Villarreal, Quico Catalán, presidente del Levante, y Miguel Ángel Bossio, como emisario del Valencia CF y presidentes de las Federaciones.

Grandes figuras del deporte español y valenciano como Pau Gasol, Saúl Craviotto, Teresa Perales, Ray Zapata, Roberto Bautista, Carolina Marín, Carlos Soler, Pau Torres o Gedeón Guardiola, entre otros, también fueron protagonistas del evento mediante unos vídeos de felicitación por el décimo cumpleaños