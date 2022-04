Madre, compañera y ángel de la guarda en las canchas

«Si el cuerpo me lo permite estoy dispuesta a aguantar». Eran palabras de Rosa Pérez en un reportaje que publicó este periódico en 2018 sobre la jugadora del San Blas y su idea de seguir en activo en el baloncesto hasta que su hija pequeña, que entonces tenía 12 años, jugara junto a ella. Cuatro años después, se cumple el sueño de Rosa, que a sus 57 años es la jugadora más veterana en activo de la Comunidad Valenciana. Daniela ha sido la última en unirse al San Blas, pero anteriormente lo hicieron Carlota y Sara Pellín Pérez, que jugaron junto a su madre en el mismo equipo del Club Baloncesto San Blas. Una familia amante del baloncesto.

Rosa tenía claro que quería seguir en activo por lo menos hasta jugar junto a su hija pequeña, un objetivo que consiguió en el encuentro ante el San Gabriel y que acabó con victoria del sénior B del San Blas. Pero para llegar a ello, Rosa ha tenido que superar un camino de obstáculos en el que gracias a su constancia y al apoyo de su familia ha podido cumplir uno de sus sueños. La veterana jugadora ha tenido que luchar contra una pandemia, un cáncer, dos operaciones y una rotura de ligamento cruzado en el primer partido de la temporada de la que no ha querido operarse por el momento para poder seguir jugando «No ha sido nada fácil por todo lo que he pasado, pero tenía muy claro que quería jugar junto a mi hija pequeña y lo hemos conseguido», afirma Rosa, que aunque apenas pudieron coincidir en la pista sí que reconoce que «fue muy bonito». «Lo importante es que el equipo ganó, los minutos que estuviéramos en pista es lo de menos porque la sensaciones las vivimos igual aunque fuera en el banquillo», señala la jugadora alicantina.

Rosa reconoce que en los momentos previos al partido estuvo «nerviosa». «Estaba muy excitada porque no me lo podía creer, me habían operado dos veces y cada vez lo veía más lejos, era surrealista», reconoce la jugadora del San Blas, que también destaca la implicación de su hija Daniela: «El día antes no fue al cole porque tenía fiebre, pero tenía claro que al partido sí que iba a ir, tenía muchas ganas y disfrutamos mucho tanto durante el partido como en el calentamiento».

Lo que tiene claro Rosa es que no pone fecha a finalizar su carrera deportiva. «No me voy a operar porque quiero seguir al menos un año más y seguir coincidiendo con mi hija», asegura la jugadora, que además es la entrenadora del Júnior B de San Blas donde juega Daniela: «Ella está muy contenta de que sea su entrenadora».

Rosa, licenciada en Educación Física, no descarta jugar «algún día» junto a sus tres hijas. «Es muy difícil pero nunca hay que descartar algo así», destaca la jugadora del San Blas, que tiene en mente la creación de un equipo de veteranas. «Quiero formar un equipo en Alicante, ya que hay muchos de veteranos pero ninguno de veteranas», señala Rosa. «Animo a todas las mujeres a que sigan jugando después de la maternidad y aunque se pongan obstáculos en el camino. Que sigan jugando porque es un desahogo y hay que aprovechar todo lo aprendido durante años», añade la jugadora, que tiene entre sus éxitos un campeonato de España júnior cuando militaba en el Canoe. Optó por el baloncesto tras abandonar su afición infantil al ballet.

Una auténtica lucha de obstáculos la que ha tenido que superar Rosa para cumplir su sueño de jugar un partido oficial junto a su hija pequeña como también hizo años atrás con Sara y Carlota. Aunque hace cuatro años señaló su retirada en ese momento, ahora ha decidido seguir.