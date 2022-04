El HLA no da señales de vida

El Lucentum sigue sin dar señales de vida. El conjunto alicantino volvió a sumar una nueva derrota dejando unas pobres sensaciones ante un Granada que no tuvo que apretar el acelerador para anotarse la victoria de forma cómoda y sin sufrir. La baja de Llompart dejó al HLA sin timón, pero no fue solo la dirección lo que falló en otro encuentro para olvidar del equipo lucentino, muy mal desde el principio, carente de intensidad, errático en ataque y sin alma. Nunca tuvo esperanzas de remontar pese a un Granada que jugó uno de sus peores partidos de la temporada y pese a ello el Lucentum no fue capaz de competir en ningún momento. El HLA no despierta y de nuevo vuelve a dar una imagen lamentable. Peores sensaciones que resultado en un encuentro que deja una semana más al equipo fuera de los puestos de «play-off».

El HLA salió vivo de los dos primeros cuartos sin ofrecer apenas argumentos para ello con una defensa baja en intensidad y un ataque errático solo salvado por Hearst con 13 puntos en el primer acto del partido. El Granada fue muy superior desde el principio en todas las facetas y obligó a Gonzalo García de Vitoria a detener en juego al poco de empezar con el marcador en 13-6. Díaz y Ellisor no tenían piedad de un inocente Lucentum que milagrosamente seguía dentro del partido gracias a Hearst y a varias acciones individuales. El primer cuarto finalizó con un esperanzador 27-23. Mejoró la defensa del HLA en el segundo cuarto pero empeoró su ataque. Solo ocho puntos anotaron los lucentinos en un festival de fallos en ataque. La inspiración de Cristian Díaz con dos triples consecutivos firmó un parcial de 8-1 del que el HLA tuvo muchas dificultades para salir. Con un punto en casi 5 minutos, el conjunto alicantino perdía en ataque lo que ganaba en defensa. Ni Hearts ni Matulionis aparecían en este cuarto y la ventaja para el Granada fue creciendo hasta llegar a una máxima de 13 puntos (42-29). Malas sensaciones al descanso para un HLA que tuvo que jugar sin Llompart. No arrancó mal el tercer cuarto el Lucentum con un 0-6 de parcial aprovechando los despistes del Granada. Con un 42-37 no había nada perdido y Pablo Pin tuvo que pedir tiempo muerto. La tímida mejoría del HLA se frenó en seco y de nuevo el encuentro se fue alejando para los de García de Vitoria (55-37) tras un 13-0 que dejó muy tocado al conjunto lucentino. Pocas esperanzas tenía ya el HLA de darle la vuelta al marcador con un serio atasco en ataque ante un rival que no perdonaba. Con el encuentro casi sentenciado, se llegó al final del cuarto con un 57-44 que dejaba opciones remotas para los visitantes. Zaid Hearst, el jugador que escapó de la guerra en Ucrania para enrolarse en el HLA Alicante No varió la dinámica del encuentro en el último cuarto y el Granada nunca temió por la victoria pese a sus pérdidas y fallos en ataque. No tenía armas el Lucentum para cambiar el signo del choque además de perder constantemente el rebote defensivo. El Granada bajó el ritmo aprovechando su ventaja mientras el HLAerraba constantemente sus ataques. El marcador se atascó en 12 puntos de ventaja para los nazaríes, pero las sensaciones no daban pie a pensar en la remontada ni mucho menos. El Lucentum hacía tiempo que ya había desconectado del partido con una mala imagen. El sábado visita el Pedro Ferrándiz el Coruña. Una nueva derrota dejaría prácticamente al HLA fuera del «play-off».